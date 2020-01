Une couronne tactile et plate dans la prochaine Apple Watch ?

Le design de l'Apple Watch n'a pas beaucoup évolué avec les générations. La montre connectée de la marque à la pomme propose toujours pour naviguer dans l'interface la couronne, une excroissance sur la droite du châssis. Et si cela changeait pour la prochaine version ?

La couronne de l’Apple Watch est très pratique. Avec ce petit bouton comme il en existe sur la plupart des montres traditionnelles, l’utilisateur peut naviguer dans les menus, faire défiler les textes, zoomer, effectuer différents réglages. Elle agit aussi comme un bouton cliquable. C’est un joli couteau suisse qui a grandement participé à la praticité de cette montre connectée. Cela étant dit, dans une prochaine génération, Apple pourrait vouloir modifier son design.

Apple fait faire un sérieux régime à la couronne de son Apple Watch

En effet, dans un brevet découvert récemment par AppleInsider, il s’avère que la firme de Cupertino aurait réfléchi à un moyen de réduire sensiblement cette couronne. Comment ? En la rendant toute plate. Dans les documents fournis dans le brevet, celle-ci ne ressort plus du châssis de l’Apple Watch. Comme le bouton d’alimentation actuel en fait. Mais si elle est plate, comme l’utilisateur est-il supposé pouvoir s’en servir ? Selon les descriptions accompagnant les schémas, il semblerait que cette nouvelle couronne soit tactile. Elle pourrait même reconnaître certains gestes.

dans un brevet qui l’imagine totalement plate, tactile et bardée de capteurs

Pour être plus précis, voici notamment ce que l’on peut lire dans la description, “[la couronne numérique tactile] peut aussi intégrer un ou plusieurs capteurs, comme des biocapteurs. Celui-ci ou ceux-ci peuvent être configurés pour analyser un certain nombre de caractéristiques comme des images, la pression, la lumière, les gestes, la force, la température, la position, le mouvement, etc.” Difficile de savoir si Apple procèdera à un tel changement dans le design de sa montre connectée, et encore moins quand. Comme dit en préambule, le design de l’Apple Watch n’a pas beaucoup évolué depuis son lancement. Ce sera probablement pas le cas mais pas nécessairement tout de suite et pas obligatoirement avec cette couronne. L’avenir nous le dira.