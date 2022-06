Une association demande à Meta de permettre aux utilisateurs de Facebook d’ajouter plusieurs partenaires amoureux

Une organisation demande à pouvoir identifier tous ses partenaires amoureux sur son profil Facebook pour ne pas marginaliser davantage la non-monogamie éthique.

Facebook est l’un des réseaux sociaux les plus populaires de la planète, avec plusieurs milliards d’utilisateurs. De fait, la plate-forme se doit de représenter au mieux la société d’aujourd’hui, dans toutes ses multiples facettes. Cela passe aussi, semble-t-il, par la représentation de la relation amoureuse des utilisateurs.

Une association demande aujourd’hui à Meta de permettre aux utilisateurs de Facebook de lister plus d’un partenaire amoureux sur leur page de profil. L’Organization for Polyamory and Ethical Non-monogamy (OPEN) a envoyé une lettre au géant américain il y a quelques jours, dans laquelle il est dit que le design actuel de la fonctionnalité de status de la relation amoureuse proposée sur Facebook est “restrictif” envers les gens qui pratiquent la non-monogamie éthique. L’organisation demande à Meta d’offrir aux utilisateurs la possibilité d’ajouter tous les partenaires amoureux.

“Au mieux, cette restriction perpétue l’effaçage et la marginalisation des relations non-monogames ; au pire, elle blesse les utilisateurs non-monogames en perpétuant des stigmates sociaux autour de la validité et de l’authenticité de leurs relations”, affirme OPEN.

Pour ne pas marginaliser davantage la non-monogamie éthique

Un porte-parole de Meta a déclaré à The New York Times que la firme de Menlo Park étudie actuellement cette demande et précise que Facebook permet déjà aux utilisateurs de mentionner sur leur profil qu’ils sont dans une “relation libre” avec une ou plusieurs personnes. Le timing de cette requête peut sembler curieux étant donné la baisse du nombre d’utilisateurs quotidiens, mais elle est en accord avec l’augmentation des personnes qui se retrouvent justement dans des relations non-monogames. Selon les données citées par OPEN, environ 4 à 5 % des adultes américains pratiquent la non-monogamie éthique.

Nul ne sait si Facebook décidera d’accéder à cette demande et de permettre d’identifier explicitement ses multiples partenaires amoureux, mais cela pose une fois encore l’importance de refléter tous les aspects de notre société.