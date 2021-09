Une association de consommateurs à Taïwan veut une enquête sur l’absence de chargeur avec l’Apple iPhone

Une association de consommateurs à Taïwan veut faire ouvrir une enquête contre Apple pour l'absence de chargeur dans la boîte de l'iPhone.

Depuis l’introduction de l’iPhone 12 sur le marché, Apple a pris la décision de ne plus inclure de chargeur dans la boîte de son téléphone. La firme de Cupertino livre à la place un câble USB-C vers Lightning, mais point de chargeur. La marque à la pomme avait affirmé alors que ceci avait été fait pour des raisons environnementales et écologiques, bien que certains y voient là l’occasion pour Apple d’augmenter encore ses marges sur le smartphone le plus populaire de la planète. C’est le cas aujourd’hui de Taïwan.

Aujourd’hui, il semblerait que, à Taïwan tout du moins, cette décision face grincer des dents en haut lieu, si l’on peut dire. La Consumers’ Foundation – une association de consommateur locale – accuse la firme de Cupertino d'”exploiter” ses clients en n’incluant pas de chargeur avec son iPhone, affirmant que les raisons environnementales avancées par Apple n’étaient pas valides, tout en enfreignant les droits des consommateurs dans la mesure où ceux-ci estiment que le chargeur est un élément “essentiel” dans un téléphone.

Il faut bien avouer que, puisqu’un smartphone utilise une batterie pour fonctionner, ne pas avoir ledit chargeur signifie que l’on ne peut charger ladite batterie. Et en même temps, ce n’est pas comme si les chargeurs d’Apple étaient propriétaires et que les utilisateurs ne pouvaient pas utiliser n’importe quel autre chargeur USB qu’ils auraient à portée de main. Mais ce n’est pas là, évidemment, ce que veut mettre en avant l’association de consommateurs.

Ce ne serait, en tous les cas, pas la première fois qu’Apple a des problèmes à cause de cela. Au Brésil, la firme de Cupertino est désormais contrainte d’inclure un chargeur avec son iPhone. L’avenir nous dira s’il en sera de même à Taïwan. Cela dépendra, dans un premier temps, de la décision de la Fair Trade Commission de Taïwan d’ouvrir ou non une enquête. Et ensuite du résultat de cette enquête. À suivre !