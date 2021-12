Une Apple Watch plus résistante prévue pour 2022 ?

Une Apple Watch plus résistante pour le sport devrait voir le jour en 2022. De quoi faire de l'ombre aux solutions de Garmin, Polar et consort ?

Apple a toujours vanté l’Apple Watch comme étant un produit plutôt durable, mais ce n’est clairement pas un appareil des plus résistant. C’est pour cette raison que celles et ceux qui veulent utiliser la montre connectée de la firme de Cupertino dans des situations plus difficiles optent très souvent pour des étuis de protection tiers, pour protéger la smartwatch des dangereuses rayures et autres chocs.

Une Apple Watch plus résistante pour le sport devrait voir le jour en 2022

Cela étant dit, il se murmure depuis quelques mois que la marque à la pomme préparerait le lancement d’un modèle d’Apple Watch plus résistant pour le sport. Clairement, celui-ci n’a pas vu le jour pour la Series 7 qui a été lancée cette année, mais si l’on en croit la newsletter Power On de Mark Gurman, il faudrait compter sur ce modèle sport plus résistant pour la gamme 2022.

Difficile, à ce stade, de savoir à quoi pourrait ressembler cette version, mais il y a fort à parier que le châssis soit réalisé dans des matériaux plus résistants, plus difficiles à rayer, plus prompts à encaisser les chocs du quotidien. Voilà en tous les cas une option intéressante prise par Apple dans la mesure où les produits de la marque à la pomme tendent plutôt vers des designs toujours plus minces et plus légers. À quoi ressemblera un modèle plus résistant de ce point de vue ? L’avenir nous le dira.

De quoi faire de l’ombre aux solutions de Garmin, Polar et consort ?

Un tel modèle permettrait en tout cas d’attirer une certaine cible, pas nécessairement nouvelle, mais cela permettrait d’augmenter la base d’utilisateurs, en venant satisfaire celles et ceux qui préfèreraient un design plus résistant pour leurs activités du quotidien et qui se tournent actuellement vers des solutions signées Garmin ou Polar, clairement orientées sport. Difficile de savoir si cette recette rencontrera le succès, mais la firme de Cupertino a, semble-t-il, décidé de tenter le coup.