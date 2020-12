Une Apple Car pourrait arriver dès 2024

Apple a énormément diversifié ses activités ses dernières années. Et depuis quelque temps, il se murmure que le géant pourrait vouloir commercialiser une voiture...

Cela fait plusieurs années maintenant que l’on entend des rumeurs suggérant qu’Apple chercherait à fabriquer sa propre voiture électrique. La firme de Cupertino est intéressée par l’automobile, à n’en point douter, elle a ainsi déjà débauché nombre de spécialistes chez plusieurs constructeurs et un certain nombre de brevets laissent clairement entendre qu’Apple lorgne du côté de l’industrie automobile. Mais est-ce à dire que l’on aurait effectivement droit un jour à une voiture estampillée Apple ?

Une voiture estampillée Apple en 2024 ?

Aujourd’hui, selon un rapport de DigiTimes, il semblerait que l’entrée de la firme de Cupertino sur ce marché pourrait bien avoir lieu et ce dès 2024, date à laquelle le géant américain prévoirait de dévoiler officiellement sa première voiture électrique. Le rapport affirme qu’Apple cherche aujourd’hui à évaluer les coûts des différents composants de cette voiture et TSMC pourrait même fournir les différentes puces intégrées. Apple aurait aussi déjà un design précis à l’esprit et ciblerait une usine aux États-Unis pour la production.

C’est ce que croit savoir DigiTimes

Bien que DigiTimes ne soit pas vraiment reconnu pour toujours viser juste concernant les rumeurs autour de l’écosystème Apple, il convient ici de préciser que Ming-Chi Kuo, qui lui jouit d’une très bonne réputation sur le sujet, avait déjà déclaré qu’Apple pourrait officialiser un tel véhicule à l’horizon 2023-2025.

Cela étant dit, il conviendra de rester quelque peu sceptique. Même sans être fin connaisseur des procédés de fabrication de l’industrie, il est évident que fabriquer des téléphones et construire des voitures sont deux choses totalement différentes. La firme de Cupertino n’a aucune expérience sur le marché des véhicules, il faudrait miser énormément sur la confiance des clients en la marque pour acheter un tel véhicule, s’il devait effectivement exister. On prendra en tous les cas cette nouvelle information avec des pincettes. Et de toute façon, même si elle était avérée, nous avons là encore quelques années devant nous.