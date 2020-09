Une action en justice affirme que Instagram vous espionne via la caméra

Les media sociaux sont aujourd'hui extrêmement puissants. Facebook en tête, avec ses diverses plates-formes, y compris, évidemment Instagram. Mais ces géants n'hésitent pas parfois à aller trop loin.

Les plates-formes de media sociaux comme Facebook et Instagram utilisent des moyens très évolués pour vous proposer des publicités concernant des produits auxquels vous auriez simplement parlé avec vos proches. À tel point que certains sont aujourd’hui persuadés que ces entreprises espionnent leurs utilisateurs via les caméras et autres microphones des smartphones et tablettes qu’ils utilisent au quotidien.

Instagram attaqué en justice pour espionnage de ses utilisateurs

Aujourd’hui, une nouvelle action en justice vient d’être lancée contre Instagram. Selon Brittany Conditi, la personne qui a déposé le dossier, la plate-forme utilise la caméra de votre smartphone pour vous espionner et collecter “des données lucratives et de grande valeur sur ses utilisateurs, des données auxquelles elle n’aurait pas accès autrement.” Voilà qui a le mérite d’être clair, et ce n’est pas la première fois que l’on en entend parler.

En juin dernier, un rapport expliquait que Instagram accédait à la caméra de l’iPhone et ce même lorsque l’application n’était pas active. Facebook, à qui appartient Instagram, n’avait pas tardé à nié ce rapport, mettant ce comportement sur le compte d’un bug déclenchant de “fausses notifications”. Une défense plutôt faible, il faut le reconnaître.

Un espionnage réalisé via la caméra des smartphones et tablettes

La plainte précise que “en obtenant des données personnelles extrêmement privées et intimes sur leurs utilisateurs, y compris dans l’intimité de leur propre maison”, Facebook et Instagram sont en mesure de collecter “des données de grande valeur et des indicateurs de marché forts”. Facebook a refusé de commenter cette affaire. Quand on connaît que le plus grand réseau social de la planète s’est plusieurs fois retrouvé au centre d’affaires pour non respect de la vie privée des utilisateurs, il ne fait aucun doute que cette nouvelle action n’est pas une bonne chose. Difficile, pour l’heure, par contre de savoir quelle en sera l’issue.