Uncharted : Tom Holland vante les scènes d’action de l’adaptation cinématographique

Le comédien britannique Tom Holland a mis son corps à rude épreuve pour sublimer les scènes d'action du film Uncharted.

Si celui qui incarnera Nathan Drake dans sa version adolescente sur le grand écran ne peut pas révéler des informations inédites concernant le long-métrage Uncharted produit par PlayStation Productions, Tom Holland s’est quand même permis d’évoquer la présence de folles cascades qui seront à la hauteur des jeux de Naughty Dog : “Le film proposera les plus grandes séquences d’action dont j’ai jamais fait partie. Les coupures, les ecchymoses et autres contusions que j’ai reçus en me balançant avec des cables et des fils, ainsi qu’en tombant sur d’objets étaient tellement insensées.”

Uncharted devait sortir dans les salles obscures en juillet prochain, mais comme la pandémie mondiale de coronavirus continue de perturber la programmation des films de nombreuses sociétés de production, il a de nouveau été décalé bien qu’il soit prêt à être diffusé. Actuellement, l’adaptation cinématographique Uncharted est prévue pour février 2022. On ne sait pas encore si Sony a prévu de sortir un nouveau jeu Uncharted pour profiter d’un regain de popularité de la licence alors que Tomb Raider est encore au placard du côté de Square Enix et qu’un nouvel Indiana Jones sortira seulement d’ici deux ou trois ans.

Tom Holland tease Spider-Man 3

En plus de parler du film Uncharted, le jeune acteur a aussi profité de son passage dans le podcast Award Circuit de Variety pour lâcher quelques mots sur Spider-Man 3, le long-métrage qui devrait enfin mettre en scène le Spider-Verse avec Andrew Garfield et Tobey Maguire : “Tout ce que je peux dire, c’est que c’est le plus ambitieux des films solo de super-héros jamais fait. Vous vous asseyez, vous lisez le scénario, vous voyez ce qu’il essaye de faire et ça fonctionne. C’est vraiment impressionnant. Je n’avais jamais vu un film solo de super-héros comme celui-ci. Nous avons encore pas mal de choses à tourner. Nous avons commencé avant Noël et tourné pendant sept semaines. Puis nous avons fait une pause pour les fêtes avant de reprendre. J’ai autant hâte que tout le monde de voir le résultat, au-delà du fait que je joue dedans.“