Uncharted : Tom Holland prend la pause dans la peau de Nathan Drake

Avec l'accord de Sony Pictures et PlayStation Productions, le comédien britannique a partagé une première image officielle du film Uncharted.

Alors que le tournage de l’adaptation cinématographique de la licence Uncharted bat actuellement son plein (il aurait dû débuter en mars dernier, mais la crise sanitaire liée au Covid-19 a chamboulé le planning du réalisateur Ruben Fleischer) afin que la sortie dans les salles obscures soit maintenue pour le 16 juillet 2021 aux États-Unis et un peu plus tard par chez nous, Tom Holland a révélé son costume après avoir eu la chance de rencontrer Nolan North, la voix de Nathan Drake dans les jeux de Naughty Dog : “Pensez-vous que Sony serait furieux si je téléchargeais spontanément une photo en guise d’aperçu. J’ai eu l’approbation de Nolan, donc je suppose qu’ils ne peuvent pas me virer maintenant.”

Des clichés du tournage immortalisent d’ailleurs la rencontre entre Tom Holland et Nolan North : “Trouvez quelqu’un qui vous regarde comme Nate regarde Nate“, ainsi que des éléments de l’intrigue du long métrage avec un artefact et un livre ancien sur les grands explorateurs et Ferdinand Magellan (un navigateur portugais de l’époque des Grandes découvertes) : “L’aventure commence. Rencontrez le futur sombre sans crainte et conquérez l’inconnu.”

The adventure begins. “Meet the shadowy future without fear and conquer the unknown.” – Ferdinand Magellan pic.twitter.com/EKonOZax3K — Uncharted (@unchartedmovie) October 22, 2020

Tom Holland, la star de Sony

Entre Sony et Tom Holland, l’histoire d’amour est belle. Véritable poule aux oeufs d’or depuis qu’il incarne Spider-Man, le jeune acteur pourrait prochainement signer un contrat de longue durée afin d’apparaître dans les prochaines productions du groupe nippon. Cela concernerait aussi bien les nouveaux films en solo, mais aussi des apparitions pour des films périphériques. Malgré ces bourdes intentionnelles ou non, Tom Holland dispose d’une notoriété que Sony ne veut pas perdre pour séduire le grand public.