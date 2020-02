Uncharted : Tom Holland confirme que le film racontera une histoire inédite

Alors que le tournage du long-métrage centré sur Nathan Drake débute ce mois-ci, son acteur principal confirme l'originalité de son histoire.

Les films adaptés de jeux vidéo sont rarement des réussites : la saga des Tomb Raider avec Angelina Jolie, Prince of Persia avec Jake Gyllenhaal, Resident Evil avec Milla Jovovich ou même Hitman en 2007 et 2015 n’ont pas été de francs succès critiques, pour la presse spécialisée comme pour le public. Malgré tout, le jeu Uncharted de Naughty Dog/Sony Interactive passera par la case salle obscure grâce à Arad/Atlas Entertainment Production et PlayStation Productions, qui réalise ici son premier long-métrage. Les quatre volets de la saga de Nathan Drake ont été plébiscités à la fois par la presse et le public comme d’excellentes aventures aux scénario, graphismes et doublages de très haute volée. Réaliser un film à la hauteur des attentes s’annonce complexe. Pour atteindre cet objectif, les producteurs se sont octroyés Tom Holland pour incarner le rôle principal.

Une histoire originale, probablement un préquel

Le jeune acteur de 23 ans incarnera Nathan Drake, dans sa trentaine, ce qui n’a pas manqué de faire réagir les fans. Cependant, lors d’une interview avec IGN, Holland a confirmé que l’histoire du film en sera une originale — il pourrait donc par exemple incarner un Drake bien plus jeune. “Je pense que ce qu’Uncharted offre, la plupart des films de jeux vidéos ne proposent pas, une histoire originale indépendante des jeux. Donc si vous avez joué aux jeux, vous n’avez pas vu ce qui va se passer dans le film. Et si vous n’avez pas joué aux jeux, vous allez apprécier le film parce que tout le monde le découvrira en même temps.”

Holland et Wahlberg sur le grand écran

Holland s’est fait un nom à Hollywood en incarnant Peter Parker/Spider-Man dans les reboot de Sony/Marvel qui prenaient place dans le phase III du MCU. Il retourne devant la caméra dès ce mois-ci pour Uncharted, avec un scénario qui devrait s’appuyer sur le moment dans Uncharted 3 où le héros, encore jeune, rencontre Victor Sullivan, qui sera lui interprété par Mark Wahlberg. Ruben Fleischer (Zombieland) s’est vu confié la réalisation.