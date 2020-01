Uncharted: The Nathan Drake Collection est gratuit ce mois-ci avec le PS Plus

Chaque mois, les abonnés au PlayStation Plus profitent de plusieurs jeux gratuitement à découvrir ou redécouvrir sur leur console préférée. En ce début d'année 2020, Sony offre notamment Uncharted: The Nathan Drake Collection. L'occasion de se lancer dans cette saga.

Sony semble avoir déjà lancé sa cérémonie d’adieux à la PS4 en proposant certains de ses titres les plus emblématiques gratuitement à tous les joueurs intéressés… du moins à tous ceux qui sont abonnés au service PlayStation Plus. Le géant vient en effet d’annoncer que parmi les jeux gratuits de Janvier du PS Plus se trouvait notamment Uncharted : The Nathan Drake Collection. L’occasion de découvrir, ou redécouvrir les aventures palpitantes de Nathan Drake.

Uncharted : The Nathan Drake Collection gratuit dans le PS Plus en Janvier

Avec Uncharted : The Nathan Drake Collection, les intéressé(e)s pourront jouer aux trois premiers jeux de cette grande saga – sans multijoueur, cela dit -, dans des versions PS4 remasterisées. Certains opus ont mieux vieilli que d’autres, évidemment. Le premier, par exemple, ressemble à un prototype de ce qu’aurait pu être les autres. Mais c’est un bon moyen de se replonger dans cette saga culte. Commencer une nouvelle année avec une petite touche de nostalgie, c’est bien aussi, non ? Et puis, vous n’aurez ainsi pas à ressortir votre PS3 du placard pour en profiter, parfait !

Aux côtés de Goat Simulator

L’autre jeu offert ce mois-ci est Goat Simulator. C’est un jeu de type bac à sable assez classique qui trouve son originalité… dans son absurdité et ses bugs. Vous n’y passerez pas des semaines, c’est certain, a fortiori si vous y avez déjà joué sur l’une des nombreuses autres plates-formes sur lesquelles le jeu est actuellement disponible, mais si vous ne connaissez pas et que vous cherchez un moyen de vous vider la tête et de rire un bon moment, c’est votre chance. Ces deux jeux seront proposés gratuitement aux abonnés PS Plus entre le 7 Janvier et le 3 Février. Titanfall 2 reste quant à lui gratuit jusqu’au 6 Janvier. Dépêchez-vous si vous ne connaissez pas cet excellent jeu, mix de campagne solo convaincante et de multijoueur très nerveux.