Uncharted : Ruben Fleischer devrait être le nouveau réalisateur du film

Le réalisateur de Zombieland est dans le viseur de PlayStation Productions pour s'occuper de l'adaptation cinématographique de la licence Uncharted.

En développement depuis dix ans, le film Uncharted de Sony est frappé par une malédiction… A tour de rôle, les cinéastes Dan Trachtenberg (10 Cloverfield Lane), David O. Russell (Happiness Therapy), Neil Burger (Divergente), Seth Gordon (Baywatch – Alerte à Malibu), Shawn Levy (Real Steel) et enfin Travis Knightont (Bumblebee) ont renoncé au projet malgré de belles ambitions. Quand il n’est pas question de différends créatifs, c’est le planning de l’acteur Tom Holland qui pose problème, car ce dernier à des dates très strictes à respecter pour le tournage du nouveau Spider-Man. Malheureusement, cette mauvaise nouvelle devrait mettre à mal les plans de la société japonaise qui souhaitait sortir l’adaptation d’Uncharted sur le grand écran d’ici le 18 décembre prochain.

Ruben Fleischer, le sauveur du film Uncharted ?

A l’origine de deux films récents distribués par Sony (Venom et Retour à Zombieland), le réalisateur Ruben Fleischer pourrait rapidement être derrière la caméra pour l’adaptation cinématographique de l’oeuvre vidéoludique du studio Naughty Dog d’après des sources de Deadline et The Hollywood Reporter. A noter qu’un énième script est actuellement en cours d’écriture par Art Marcum, Matt Holloway et Rafe Judkins, les scénaristes d’Iron Man et un auteur d’Agents of SHIELD. Concernant le casting, Tom Holland et Mark Wahlberg sont toujours annoncés pour être Nathan Drake et Victor “Sully” Sullivan.