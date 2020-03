Uncharted : PlayStation Productions repousse le tournage

Le coronavirus impacte le tournage du long-métrage Uncharted.

Alors qu’il devait enfin débuter en avril prochain dans la ville de Berlin, le tournage de l’adaptation cinématographique de la licence Uncharted du studio Naughty Dog est reporté à une date inconnue à cause de la pandémie de coronavirus. Les cadres de PlayStation Productions (filiale de Sony Interactive Entertainment chargée de la production de films et de séries télévisées) ont estimé qu’il était préférable pour la sécurité de toutes les personnes impliquées de ne pas suivre les plans fixés depuis maintenant plusieurs semaines. Pour l’instant, impossible de savoir quand le tournage reprendra et si cela va affecter la nouvelle date de sortie dans les salles obscures (5 mars 2021).

Pour mémoire, Art Marcum et Matt Holloway ont écrit la dernière ébauche du scénario. Charles Roven et Alex Gartner sont producteurs pour Atlas Entertainment et Avi Arad et Ari Arad sont producteurs pour Arad Productions, tandis que Asad Qizilbash et Carter Swan de Playstation Productions sont les producteurs exécutifs.

Netflix reporte le tournage de la saison 2 de The Witcher

Alors que le tournage de la saison 2 de la série télévisée The Witcher était en cours depuis quelques semaines, Netflix a pris la décision de le stopper indéfiniment après que le comédien Kristofer Hivju (l’interprète de Nivellen) ait contracté le coronavirus : “Nous avons interrompu la production avant de nous en rendre compte, mais par mesure de précaution supplémentaire, nous allons fermer immédiatement nos bureaux et prendre des dispositions pour un nettoyage ainsi qu’une désinfection en profondeur. Cela signifie que personne n’aura accès aux bureaux de production ou à Arborfield pendant cette période.“