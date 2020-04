Uncharted : Nolan North et Troy Baker ne sont pas emballés par l’adaptation cinématographique

Le casting du film Uncharted par PlayStation Productions ne fait pas rêver la voix historique du personnage Nathan Drake.

En optant pour un long-métrage avec la licence Uncharted, Sony aurait fait le mauvais choix selon les dires de Nolan North (Assassin’s Creed, Destiny, Call of Duty) qui a d’ailleurs du mal avec l’acteur qui incarnera le personnage de Sully, le mentor de l’aventurier Nathan Drake : “Je pense que le fait qu’ils fassent une série de The Last of Us est une bien meilleure idée que de transformer un jeu en film. Je pense que faire appel au mec qui a fait Tchernobyl est une évidence, c’est la personne à avoir pour que les choses se fassent. Pour être honnête, je suis plus enthousiasmé par ça que par un film Uncharted. J’adore l’acteur Mark Wahlberg, mais je ne le vois pas en Sully. Je ne le vois tout simplement pas en Sully.”

Le comédien Troy Baker (Death Stranding, Batman – The Telltale Series, Batman Arkham, Metal Gear Solid 5) est du même avis que son compère de l’émission Retro Replay : “Je ne vois pas du tout se produire cette chose qu’est le film Uncharted“, avant de rajouter qu’il vaut mieux transformer les jeux en séries épisodiques que d’en faire des films. Pour celui qui double Sam et Joel dans les licences du studio américain Naughty Dog, il est difficile de condenser des jeux de 12 à 16 heures en films de deux heures car il y a de nombreux éléments à intégrer. Difficile de suivre une histoire correctement si elle est amputée de certaines scènes.

Le film Uncharted encore repoussé à cause du coronavirus

Alors que l’adaptation de la licence Uncharted sur grand écran semblait enfin sur le point de se concrétiser, le coronavirus a encore mis un nouveau coup de frein au projet, surtout que le tournage devait débuter dans le courant du mois de mars. Tom Holland a d’ailleurs révélé sur les réseaux sociaux : “Nous sommes allés à Berlin le premier jour. Je fais ce film intitulé Uncharted, qui est basé sur un jeu vidéo. Nous nous sommes présentés pour notre premier jour de tournage et ils ont tout annulé. J’étais à Berlin depuis seulement quelques heures, alors j’ai dû rentrer à la maison et je suis maintenant de retour à Londres.”

Uncharted est désormais prévu pour le 8 octobre 2021 dans les salles obscures. Il sera toujours réalisé par Ruben Fleischer. Le casting est composé d’acteurs anciens et nouveaux comme Mark Wahlberg, Antonio Banderas, Tati Gabrielle et Sophia Ali.