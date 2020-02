Uncharted : Neil Druckmann ouvre la porte à un retour de la licence

Naughty Dog pourrait potentiellement relancer Uncharted avec un nouvel opus sur PS5.

Avec Uncharted 4 : A Thief’s End, le studio américain Naughty Dog a décidé de mettre fin aux aventures “indianajonesques” de Nathan Drake, tout en prenant le soin de mettre en avant le casting féminin (Nadine Ross, Chloé Frazer) de la licence dans le spin-off standalone The Lost Legacy qui devait être à l’origine un simple DLC. Si l’avenir de l’exclusivité Uncharted est toujours aussi indécis, le directeur créatif Neil Druckmann a redonné de l’espoir aux fans durant l’émission Retro Play avec les comédiens Nolan North et Troy Baker : “Avec The Last of Us, on a réalisé assez vite que l’on ne pouvait pas l’égaler, alors on décide de se lancer sur quelque chose de différent. On tente cet autre truc. Et ce qu’on se demande avec une suite, c’est si on veut vraiment la faire et si on veut que Sony, qui nous laisse beaucoup de liberté, nous donne le choix ? Nous avons réalisé Uncharted 4 et depuis nous n’en avons pas fait d’autre. Peut-être un jour ce sera le cas, nous verrons.”

Un nouveau Uncharted sur PS5 par Sony San Diego ?

Depuis maintenant deux ans, Sony a ouvert un nouveau studio situé à San Diego (aucun rapport avec la structure qui s’occupe des MLB : The Show), sans pour autant officialiser sa création et dévoiler son nom officiel. Avec l’aide de VASG (Visual Arts Services Group), ce dernier travaillerait sur un jeu d’aventure AAA dans lequel le scénario aurait une place cruciale. Des rumeurs laissent entendre qu’il pourrait s’agir d’un jeu se basant sur l’univers d’Uncharted. Certains misent sur une suite avec un nouveau héros, tandis que d’autres évoquent un reboot voire une préquelle avec Victor Sullivan aka Sully. A noter que l’équipe est composée de nombreux développeurs venant de Naughty Dog et Rockstar Games.