Uncharted : Legacy of Thieves Collection, une place de cinéma offerte avec la compilation

Les aventures remasterisées de Nathan Drake et Chloe Frazer arrivent en fin de semaine sur PS5.

Pour l’achat ou la mise à niveau vers Uncharted : Legacy of Thieves Collection sur PS5 via le PlayStation Store, Sony Interactive Entertainment, PlayStation Productions et Sony Pictures Entertainment offrent une place de cinéma pour aller voir l’adaptation cinématographique de la licence Uncharted du studio américain Naughty Dog avec les comédiens Tom Holland (Nathan Drake), Mark Wahlberg (Victor “Sully” Sullivan), Antonio Banderas (Moncada), Tati Gabrielle (Braddock) et Sophia Taylor Ali (Chloe Frazer). Cette opportunité n’est valable que jusqu’au 3 février prochain à 23h59 en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Allemagne, en Italie, en France, au Portugal, au Mexique, au Brésil, en Espagne, en Russie et au Canada, sachant que le code pour la place de cinéma sera envoyé par e-mail aux alentours du 9 février 2022.

Relive Nathan Drake and Chloe Frazer’s remastered adventures with immersive DualSense controller features and other features. Hits PS5 January 28: https://t.co/DP3yBLifVN pic.twitter.com/qB0Yscq0WR — PlayStation (@PlayStation) January 23, 2022

Pour mémoire, les possesseurs des jeux Uncharted 4 : A Thief’s End et Uncharted : The Lost Legacy, ou le pack numérique Uncharted 4 : A Thief’s End et Uncharted : The Lost Legacy, peuvent faire une mise à niveau vers la version numérique d’Uncharted : Legacy of Thieves pour une dizaine d’euros à partir du 28 janvier prochain, date de lancement d’Uncharted : Legacy of Thieves Collection sur PS5. Les détenteurs d’une version PS4 sur disque doivent l’insérer dans la PS5 chaque fois qu’ils veulent télécharger ou jouer aux versions PS5 numériques. Les détenteurs d’une version PS4 sur disque qui achètent la PS5 édition numérique sans lecteur de disques ne pourront pas obtenir la version PS5 à un prix réduit. Les abonnées PlayStation Plus qui ont obtenu Uncharted 4 : A Thief’s End via leur abonnement ne sont pas éligibles à l’offre de mise à niveau. Enfin, les mode multijoueurs inclus dans Uncharted 4 : A Thief’s End et Uncharted : The Lost Legacy ne font pas partie de cette compilation proposant des fonctionnalités inédites et des ajustements graphiques.

Naughty Dog célèbre le lancement d’Uncharted : Legacy of Thieves Collection

Rochelle Snyder, directrice principale des communications chez Naughty Dog, déclare : “Nous avons fait un sacré chemin depuis la première arrivée de Drake, Chloe et leurs acolytes dans le monde, et nous sommes ravis que notre découverte du potentiel de la PS5 ait donné lieu à ces deux aventures solo regroupées en une collection. Le remaster ne contient pas une, mais deux aventures solo, et comme nous l’avons indiqué dans notre dernier article sur le PS Blog, les deux profitent des fonctionnalités de la console PS5 et de la manette DualSense. Les deux jeux incluent aussi des mises à jour graphiques pour faire de la Legacy of Thieves Collection un véritable blockbuster cinématique. Pour créer cette bande-annonce, l’équipe a revisité ses moments préférés et partagé ce qu’elle aime dans la franchise, afin que les joueurs qui la découvrent ou qui la redécouvrent soient directement plongés dans le monde d’Uncharted.”

Elle ajoute également : “Lorsque l’on regarde l’ensemble du développement de la série chez ND au fil des années, Uncharted 4 et The Lost Legacy sont vraiment deux opus spéciaux pour un tas de raisons. Par exemple, U4 nous a permis d’améliorer drastiquement pratiquement tous les aspects de nos animations. Nos cinématiques très détaillées pouvaient se jouer en temps réel, ce qui nous a permis d’offrir une expérience fluide entre les cinématiques et les phases de gameplay. Nous avons aussi pu rajouter des animations procédurales. Tous ces éléments nous ont aidés à créer des personnages crédibles, à obtenir une meilleure fluidité, une meilleure réactivité et une meilleure interaction avec leur environnement, le tout menant aux moments charnières du jeu.Grâce à la technologie PS5, nous sommes ravis de pouvoir partager les histoires de Nathan Drake et de Chloe Frazer sur cette génération de consoles avec un niveau de détail et de fidélité encore plus grand. Rien de tout ça n’aurait été possible dans le talent et les innovations de notre équipe créative et ambitieuse, qui nous impressionne toujours.“