Uncharted : Legacy of Thieves Collection, les améliorations techniques de la compilation PS5

Les versions remasterisées d'Uncharted 4 : A Thief’s End et d'Uncharted : The Lost Legacy bénéficient de graphismes et de performances améliorées ainsi que des fonctionnalités inédites.

La résolution dynamique en 4K jusqu’à 30fps (mode fidélité), la résolution 4K upscaling jusqu’à 60fps (mode performance), la résolution 1080p à 120fps (mode performance+ qui requiert un écran compatible 120 Hz), le support du retour haptique et des gâchettes adaptatives via la manette sans fil DualSense, l’audio 3D améliorée (via haut-parleurs de la TV – configuration et mise à jour du dernier logiciel système requises – ou casque stéréo analogique/USB) et les temps de chargement quasi-inexistants seront exclusifs à Uncharted : Legacy of Thieves Collection sur PS5. A noter que les modes multijoueurs d’Uncharted 4 : A Thief’s End et d’Uncharted : The Lost Legacy sont absents.

Les joueurs ayant acheté Uncharted 4 : A Thief’s End, Uncharted : The Lost Legacy, ou le pack numérique Uncharted : The Lost Legacy peuvent payer 10 euros pour faire une mise à niveau vers la version numérique de Uncharted : Legacy of Thieves. Les joueurs possédant une version disque du jeu sur PS4 doivent l’insérer dans la PS5 à chaque fois qu’ils veulent télécharger ou jouer à la version numérique sur PS5. Les joueurs possédant une version disque du jeu sur PS4 et ayant acheté la PS5 sans lecteur de disques ne pourront pas obtenir la version PS5 à prix réduit. Enfin, les membres du PlayStation Plus qui ont déjà téléchargé Uncharted : A Thief’s End via leur abonnement ne sont pas éligibles à l’offre de mise à niveau.

La bande-annonce d’Uncharted : Legacy of Thieves Collection

Uncharted : Legacy of Thieves Collection sera disponible le 28 janvier sur PS5. Naughty Dog précise que plus d’informations sur la version PC seront dévoilées début 2022.