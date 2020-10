Uncharted : le tournage du film est terminé, place à la post-production

Un clap et l'anneau de Nathan Drake pour officialiser la fin de tournage du long-métrage Uncharted.

Si le tournage du film Uncharted avait débuté en juillet dernier, l’acteur Tom Holland s’était d’ailleurs permis de diffuser une photo de son siège sur le plateau, la crise sanitaire a retardé de nombreuses scènes, tout en entraînant une pause à durée indéterminée afin de ne pas condamner pour de bon un projet qui est en développement depuis de trop nombreuses années maintenant (de nombreux scénaristes et réalisateurs sont passés à la trappe). Après quelques mois d’attente, toutes les prises de vues réelles ont désormais été réalisées par Ruben Fleischer (Venom, Zombieland).

Le long-métrage Uncharted est dans la boîte

Il peut désormais passer le flambeau à son équipe technique qui va s’occuper de toute la post-production avec l’aide de ses remarques et autres directions. Alors que Tom Holland s’est dévoilé dans le costume du célèbre héros Nathan Drake pour officialiser son départ du plateau de tournage pour rejoindre celui de Spider-Man 3, le comédien américain Mark Wahlberg s’est lui contenté de teaser la moustache de Victor “Sully” Sullivan, mentor et partenaire de Drake, ainsi que sa veste fétiche. Si les plans sont respectés jusqu’au bout, Sony Pictures, Atlas Entertainment, Avi Arad Productions et PlayStation Productions devraient bien diffuser le film Uncharted dans les salles obscures d’ici le 16 juillet 2021.