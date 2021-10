Uncharted : le premier film de PlayStation Productions sortira au cinéma le 16 février 2022

L'adaptation cinématographique d'Uncharted sera une préquelle des aventures de Nathan Drake.

Réalisé par Ruben Fleischer et écrit par Rafe Judkins, Art Marcum et Matt Holloway, le film Uncharted débutera alors que Nathan Drake travaille comme barman pour gagner sa vie modestement. Il décidera de partir à l’aventure quand Victor “Sully” Sullivan (Mark Wahlberg) évoquera la chasse du plus grand trésor jamais découvert en suivant des indices qui pourraient mener au frère de Nate, disparu depuis longtemps. En plus du célèbre duo, le portage de la licence sur grand écran mettra également en vedette Sophia Taylor Ali (Chloe Frazer), Tati Gabrielle (Braddock) et Antonio Banderas.

Un trailer pour le film Uncharted

“C’est une très grande journée pour tout le monde chez Naughty Dog. Cela fait presque quatorze années que notre équipe vous a fait voyager autour du monde avec les aventures explosives et à couper le souffle de Nathan Drake, Chloe Frazer, et tous les autres personnages adorés qui sont devenus des piliers de la série comme Sully, Sam, Elena, Nadine et bien d’autres ! Uncharted a eu un impact énorme, non seulement sur les personnes qui l’ont créé, mais aussi sur ses millions de fans à travers le monde, jusqu’à devenir une des franchises les plus adorées sur PlayStation à travers quatre opus indépendants et un jeu dérivé, intitulé The Lost Legacy, mettant Chloe Frazer au cœur de l’histoire“, déclare Neil Druckmann, directeur créatif et coprésident de Naughty Dog. “Aujourd’hui, nous sommes très heureux de vous dévoiler la première bande-annonce officielle pour le très attendu film Uncharted, avec Tom Holland, Mark Wahlberg, et Antonio Banderas. En collaboration avec Sony Pictures Entertainment, PlayStation Productions et notre studio, nous avons capturé l’esprit, le spectacle et l’âme qui font la série Uncharted (certains d’entre vous reconnaîtront l’humour, les lieux emblématiques, la musique, et les reliques). Lors d’échanges avec Ruben Fleischer, le réalisateur, il nous a dit qu’il a fait ‘un film autant pour les fans les plus passionnés de la série que pour ceux qui ne la connaissent pas, et que tout le monde sera diverti dans ce film extrêmement amusant et bourré d’action’. Ce sera une aventure épique et pleine d’émotions, que ce soit pour les nouveaux venus et les anciens fans, avec les débuts de Nathan Drake sur grand écran ! La grandeur vient vraiment des débuts modestes !”