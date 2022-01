Uncharted arrive enfin au cinéma, un dernier trailer avant la diffusion

Incarné par le comédien britannique Tom Holland, le personnage Nathan Drake s'apprête à faire sa première apparition sur le grand écran.

Dans cette adaptation cinématographique de la licence Uncharted, le roublard Nathan Drake (Tom Holland) est recruté par Victor Sullivan (Mark Wahlberg), un chasseur de trésor chevronné, pour récupérer une fortune amassée par Ferdinand Magellan et perdue il y a 500 ans par la Maison Moncada. Ce qui n’est au départ qu’un simple casse pour le duo se transforme en une course effrénée autour du globe pour atteindre le magot avant l’impitoyable Santiago Moncada (Antonio Banderas), qui pense que lui et sa famille sont les héritiers légitimes.

A globe-trotting adventure that flies to new heights. @TomHolland1996 stars in @UnchartedMovie, exclusively in movie theaters February 18. pic.twitter.com/63aUx1LBap — Sony Pictures (@SonyPictures) January 25, 2022

Si Nate et Sully parviennent à déchiffrer les indices et à résoudre l’un des plus vieux mystères du monde, ils auront la chance de trouver un précieux trésor de 5 milliards de dollars et peut-être même retrouver Samuel, le frère de Nate, perdu depuis longtemps… mais seulement s’ils apprennent à travailler convenablement ensemble. Les producteurs exécutifs du long-métrage de Sony Pictures Entertainment/Columbia Pictures/PlayStation Productions sont Ruben Fleischer (réalisateur), Robert J. Dohrmann, David Bernad, Tom Holland, Asad Qizilbash, Carter Swan, Neil Druckmann, Evan Wells, Art Marcum (scénariste) et Matt Holloway (scénariste).

Le film Uncharted s’offre un ultime trailer

Uncharted sortira le 16 février prochain en France (et deux jours plus tard sur le sol nord-américain) au cinéma. Pour mémoire, une place est offerte pour l’achat de la compilation Uncharted : Legacy of Thieves Collection sur PS5.

Les coulisses des cascades de Tom Holland dans Uncharted