Uncharted arrive bientôt sur PC avec la Legacy of Thieves Collection

Naughty Dog dévoile des versions remastérisées pour Uncharted 4 : A Thief's End et Uncharted : The Lost Legacy.

Rochelle Snyder, responsable de la communication au sein du studio américain Naughty Dog, déclare : “Ce nouveau pack de jeux remastérisés inclut Uncharted 4 dans lequel Nathan Drake part pour une dernière aventure qui l’amènera de la jungle de Madagascar à la cité pirate oubliée de Libertalia, à la recherche du trésor perdu du capitaine Avery ainsi que le standalone The Lost Legacy qui détaille les exploits de Chloe Frazer tandis qu’elle devient une héroïne à part entière. Aidée de Nadine Ross, la mercenaire de renom, Chloe s’aventure dans les Ghats occidentaux d’Inde pour trouver la défense dorée de Ganesh.”

Un trailer pour Uncharted : Legacy of Thieves Collection,

Uncharted : Legacy of Thieves Collection sera disponible début 2022 sur PS5. En développement chez Iron Galaxy, la version PC sortira peu de temps après. Pour en savoir plus sur les détails techniques de la Legacy of Thieves Collection d’Uncharted, les fans de la licence devront se montrer encore un peu patient, mais Naughty Dog promet des informations inédites à l’approche de la sortie.