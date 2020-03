Uncharted : Antonio Banderas rejoint le casting du film

Après les comédiens Tom Holland et Mark Wahlberg, le long-métrage Uncharted attire un nouveau grand nom du cinéma.

Attendue pour le 5 mars 2011 dans les salles obscures, l’adaptation cinématographique de la licence Uncharted prend définitivement forme. Alors que le scénario a été réécrit par Art Marcum et Matt Holloway, le tournage du film ne va pas tarder à commencer avec Ruben Fleischer (Venom et Bienvenue à Zombieland) à la caméra. En plus de diriger Tom Holland (Spider-Man, Spies in Disguise) et Mark Wahlberg (Spenser Confidential, Infinite), qui seront respectivement Nathan Drake et Victor “Sully” Sullivan, il devra également gérer Antonio Banderas (The Laundromat, The New Mutants) ainsi que les jeunes actrices Sophia Ali (Grey’s Anatomy, Truth or Dare) et Tati Gabrielle (The 100, Chilling Adventures of Sabrina).

Mark Wahlberg décrit le scénario du film Uncharted

Longtemps annoncé pour avoir le rôle de Nathan Drake, Mark Wahlberg sera finalement Sully. Et cela ne lui déplaît pas, bien au contrairement. Dans le cadre d’un événement pour promouvoir Spenser Confidential, il a révélé quelques informations inédites sur le long-métrage Uncharted, tout en indiquant que le tournage débutera d’ici deux semaines : “C’est passionnant parce que, sans trop en dévoiler, on part sur une origin story. Les rencontres, et Nathan qui va devenir Nathan. Sully et lui se rencontrent, essayant non seulement de se dépasser l’un l’autre, mais aussi de commencer à s’associer et à développer cette relation. Ce sera très cool. C’est la première fois que je suis dans un film qui est un film. J’ai eu l’impression, en le lisant, de lire Indiana Jones ou L’Affaire Thomas Crown. Il y a des éléments géniaux de ces films de braquage et d’aventure dont je n’ai jamais fait partie.”

Pour mémoire, Uncharted sera produit par PlayStation Productions (Asad Qizilbash, Carter Swan) avec l’aide des producteurs Charles Roven, Avi Arad, Alex Gartner et Ari Arad. Le studio Naughty Dog n’est pas impliqué dans le projet.