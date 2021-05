Uncharted 4 : Naughty Dog célèbre le cinquième anniversaire de l’exclusivité PS4

Le chapitre final de la longue saga Uncharted du studio américain Naughty Dog fête son cinquième anniversaire avec de nombreux chiffres.

Le message de Naughty Dog (filiale des PlayStation Studios de Sony Interactive Entertainment) à l’attention des joueurs pour les 5 ans du jeu : “Merci à ceux qui ont joué et continuent de jouer à Uncharted 4. Nous sommes touchés par le soutien et l’enthousiasme de la communauté, des joueurs et des fans et nous sommes ravis de célébrer cette étape avec vous. Tant de développeurs ont mis leur passion, leur amour et leur talent dans la réalisation de cette production à gros budget.”

Over the 5 years since the release of Uncharted 4: A Thief's End, it's been an incredible privilege to share Nathan Drake's most emotional journey with you. Thank you to the community and players for your support, enthusiasm, and excitement! #SicParvisMagna pic.twitter.com/95ENHgjejM — Naughty Dog (@Naughty_Dog) May 10, 2021

Avec l’aide du PlayStation Plus, du PlayStation Now et de la PlayStation Plus Collection, 37 millions de joueurs ont essayé Uncharted 4 depuis son lancement en mai 2016, dont 13,3 millions rien que pour le mode multijoueur et 9,5 millions via l’option d’accessibilité. Dans les statistiques farfelues, 9,8 millions se sont amusés avec le lémurien au marché, 7,5 millions ont réalisé le clin d’oeil Marco Polo d’Uncharted 2, deux millions ont grimpé tout en haut de la tour de l’horloge, 12 millions ont touché toutes les cibles avec le jouet de pistolet dans le grenier et enfin deux millions ont pris une photo de Victor ‘Sully’ Sullivan.

Les développeurs de Naughty Dog parlent de la dernière aventure de Nathan Drake