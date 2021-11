Un YouTuber américain recrée le Squid Game de Netflix avec un prix de 456 000 $

MrBeast recrée le célèbre Squid Game dans la vraie vie avec un prix de 456 000 $ pour le grand gagnant.

À moins de vivre dans une grotte depuis plusieurs mois, vous avez très certainement entendu parler du phénomène Squid Game. Il s’agit très certainement de l’une des séries Netflix les plus regardées et les plus populaires de cette année 2021. Une série qui a été regardée par des millions d’abonnés et qui a rapporté à la plate-forme la jolie somme de 900 millions de dollars. Les costumes de la série ont même débarqué en force pour Halloween, on ne comptait plus les personnes qui se déguisaient avec un masque arborant un rond, un triangle ou un carré.

L’engouement est tel qu’il n’est finalement pas très surprenant d’apprendre que des gens ont décidé de recréer ce même jeu dans la vraie vie. L’une de ces personnes est le très populaire YouTuber américain MrBeast, qui est parvenu à mettre sur pied le plateau entier de Squid Game et de rassembler plusieurs centaines de participants volontaires. Le tout avec un prix de 456 000 $ offert au grand gagnant.

Bien évidemment, il s’agit là d’une version bien moins violente que celle de la série, personne n’a été tué, mais les jeux furent très intenses. Ces jeux, d’ailleurs, étaient en tout point identiques à ceux que l’on peut découvrir dans la série, y compris le pont en verre, le 1, 2, 3, soleil et le jeu où il faut découper la forme dans la petite sucrerie. La seule différence, finalement, c’est le jeu final, le jeu du calmar ayant été remplacé par une partie de chaises musicales. Toujours est-il que le résultat offre une vidéo plutôt sympathique à regarder.

Si vous avez une demi-heure devant vous, n’hésitez pas à regarder la vidéo ci-dessous, a fortiori si vous êtes fan de la série dans la mesure où il s’agit là de l’une des revisites du jeu les plus réussies à ce jour. Et cela n’a rien de très surprenant quand on sait qu’il se murmure que le projet aurait coûté la bagatelle de 3,5 millions de dollars.