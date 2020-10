Un thermostat Nest moins onéreux en préparation chez Google ?

La domotique est un sujet qui séduit aujourd'hui un grand nombre de foyers. Certains en équipent leur maison neuve, d'autres intègrent différents éléments. La facture peut cependant vite grimper...

Se lancer dans la domotique et rendre sa maison intelligente, ou tout du moins connectée, peut sembler être un projet fort sympathique. Et ça l’est effectivement ! Mais dans le même, le projet peut aussi assez rapidement coûter très cher. Après tout, nombre de ces petits gadgets pour la maison coûtent quelques centaines d’euros. Mis bout à bout, la facture finale peut faire grincer des dents. Google semble aujourd’hui penser à votre budget.

Google dévoilerait bientôt un nouveau thermostat Nest

En effet, si l’on en croit un rapport de Bloomberg, la firme de Mountain View travaillerait actuellement à la conception d’un Thermostat Nest plus abordable. Cet appareil serait vendu au tarif de 129$, ce qui en ferait une très bonne affaire par rapport aux autres versions. À titre de comparaison, le Thermostat Nest est vendu aux alentours de 249$. Il existe cependant un modèle plus abordable, le Thermostat Nest E, vendu 169$. Toujours plus cher que les 129$ évoqués pour cette nouvelle version. Voilà qui en ferait dans tous les cas un accessoire bien plus abordable pour celles et ceux qui cherchent à rendre leur maison un peu plus intelligente à moindre frais.

Plus abordable mais avec des contrôles gestuels ?

Et si l’on pourrait penser de prime abord qu’un tarif plus bas signifie moins de fonctionnalités, il semblerait pourtant que cet appareil dispose de contrôles gestuels que les autres versions n’ont pas. Cela ne veut pas dire que d’autres fonctionnalités ne manqueront pas à l’appel mais ce contrôle gestuel serait similaire à ce que l’on peut trouver sur le Google Pixel 4. Autrement dit, les utilisateurs pourront bouger leurs mains devant l’appareil pour interagir avec le thermostat.

Cet ajout pourrait se révéler extrêmement utile, particulièrement dans la situation actuelle où il n’est pas de très bon ton de toucher à tout pour limiter au maximum la propagation de ce satané Covid-19 qui sévit sur la planète depuis plusieurs mois. Aucune information concernant la date de disponibilité de ce nouveau thermostat, si tant est qu’il y en ait effectivement un en préparation, mais Bloomberg semble croire que l’annonce officielle pourrait avoir lieu dans les semaines à venir.