Un son si fort qu’il peut faire bouillir de l’eau instantanément

La nature est une formidable source d'inspiration pour les scientifiques. Les différents éléments peuvent être extraordinaires et nous sommes loin d'avoir percé tous leurs secrets. Saviez-vous que le son pouvait faire bouillir de l'eau instantanément ?

Pour faire bouillir de l’eau, on la fait le plus souvent chauffer. C’est le procédé que tout le monde connaît et utilise pour faire cuire des pâtes, du riz ou pour quoi que ce soit d’autre. Toujours est-il que ce n’est évidemment pas le seul moyen d’y parvenir. Des scientifiques du Centre de l’accélérateur linéaire de Stanford ont découvert une nouvelle méthode pour ce faire : le son.

Des chercheurs utilisent le son pour faire bouillir instantanément l’eau

En utilisant le laser à rayons X extrêmement puissant du SLAC, ces experts sont parvenus à générer un son sous-marin si élevé qu’il vaporise instantanément l’eau. Étant donné que les molécules d’eau se déplacent de plus en plus vite lorsque la température augmente, il est assez logique, finalement, qu’une onde sonore suffisamment puissante permette d’obtenir le même effet. Si vous avez déjà placé un verre d’eau à côté d’une enceinte, vous avez pu constater que l’eau s’agitait. C’est le même principe ici mais amplifié à l’extrême.

Un son d’une puissance folle, évidemment

Selon les chercheurs, pour atteindre un tel niveau sonore, la pression acoustique équivalente dans cette expérimentation était de 270 décibels. Autrement dit, c’est plus fort qu’un décollage de fusée et équivalent à l’intensité obtenue si l’on devait diriger toute la puissance électrique d’une ville sur un point précis. À un tel niveau, un son de ce genre a le pouvoir de faire éclater le cœur ou les poumons. Cette expérience incroyable semble aussi permettre de définir un seuil d’intensité du son dans l’eau. Au-delà de cette limite, le son ne saurait exister dans l’eau dans la mesure où il n’y a plus d’eau.