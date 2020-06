Un simple fond d’écran peut faire planter votre appareil Android

Il y a de nombreux éléments extérieurs qui peuvent faire planter votre téléphone. Un exemple frappant et bien connu des utilisateurs, ce sont les caractères spéciaux. Il suffit de recevoir un message en contenant pour voir tout son appareil planté. Si vous êtes sur Android, il faudrait aussi faire attention au choix de votre… fond d’écran. Oui, vous avez bien lu !

Des utilisateurs ont découvert qu’une photo de paysage en apparence tout à fait inoffensive pouvait faire planter certains smartphones Android lorsque celle-ci est définie comme fond d’écran. Le smartphone ne sera pas totalement mort si cela devait arriver mais vous serez alors coincé(e) dans un cycle sans fin d’écran de verrouillage qui apparaît et disparaît. Et ce même après un redémarrage. Pour vous en sortir, il faudra soit utiliser le mode sécurisé pour supprimer le fichier en question soit utiliser le bootloader pour reset tout l’appareil.

Le problème semble provenir des espaces de couleurs pris en charge par le téléphone et sur leur gestion. Dylan Roussel, de 9to5Google, a découvert que l’image en question utilise un espace de couleur RGB au lieu du “préféré” d’Android, le sRGB. Android 10 n’effectue pas la conversion comme le fait la preview d’Android 11. Cela cause des problèmes chaque fois qu’un smartphone non compatible doit afficher l’image. Ce qui est logiquement un gros souci si la photo est définie comme fond d’écran. Google n’a pas encore réagi sur le sujet. Toujours est-il qu’il est relativement facile d’éviter ce bug maintenant que vous êtes au courant. Faites en tous les cas bien attention lorsque vous choisissez un nouveau fond d’écran. Sélectionnez-le parmi une source de confiance.

… if the current display supports it. If it isn't supported, it will replace the Color Space of the image to SRGB, and it will log its current Color Space.

This is why it doesn't crash on the Pixel 4 XL. However, on the Pixel 3 XL with Android 10…

— Dylan Roussel (@evowizz) May 31, 2020