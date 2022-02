Un service via abonnement pour le casque de réalité mixte d’Apple ?

Apple pourrait lancer un service d'abonnement avec son casque de réalité mixte, mais à quoi pourrait-il bien servir ?

Si les différentes rumeurs qui circulent actuellement sont avérées concernant l’écosystème Apple, la firme de Cupertino pourrait officialiser dans quelques mois un tout nouveau produit, son premier casque de réalité mixte. Nous entendons parler d’un tel appareil depuis des années maintenant et l’année 2022 pourrait être l’année où nous le voyons enfin. Cela étant dit, il se pourrait que la marque à la pomme fasse davantage que lancer un simple casque, si l’on peut dire.

En effet, si l’on en croit un récent rapport de TrendForce, Apple lancerait non seulement un casque de réalité mixte, mais il est aussi tout à fait possible que le géant américain lance un service via abonnement pour accompagner ce nouveau produit.

Le rapport en question explique la chose suivante : “De grosses expéditions de produits Oculus et Microsoft viendront très probablement forcer Apple à lancer des produits similaires sur le marché cette année. Cela étant dit, d’après TrendForce, en prenant en compte les besoins de performances hardware et les marges de bénéfices, Apple devrait vraisemblablement cibler le marché commercial et adopter la même stratégie de tarification que HoloLens, à savoir un produit vendu plusieurs milliers de dollars et une solution logicielle basée sur un abonnement mensuel.”

Mais à quoi pourrait-il bien servir ?

Nous savons que la firme de Cupertino est aujourd’hui grande fan du modèle d’abonnement, c’est peu de le dire, la marque à la pomme étant parvenue à se dégager des revenus “fixes” considérables ces dernières années. Il ne serait donc pas surprenant d’apprendre qu’elle se prépare à lancer un nouvel abonnement, pour son casque de réalité mixte cette fois.

Nul ne sait cependant, à ce stade, à quoi pourrait ressembler cet abonnement. Que pourrait-il avoir à offrir ? Combien coûtera-t-il ? Il faudra certainement attendre qu’Apple soit prêt à officialiser son casque pour le savoir. D’ici là, patience.