Un Samsung Galaxy Unpacked prévu pour le 14 janvier prochain

Qui dit mois de janvier dit CES, évidemment, mais aussi présentation des nouveaux smartphones haut de gamme de Samsung. Et aujourd'hui, nous avons la date exacte de ce Samsung Galaxy Unpacked.

Samsung choisit toujours le tout début de l’année pour dévoiler sa génération de smartphones haut de gammes. Les Samsung Galaxy S21 avaient déjà quelque peu fait parler d’eux, nous attendions avec impatience la date de leur officialisation. C’est aujourd’hui chose fait dans la mesure où le géant sud-coréen vient de dévoiler les invitations à son événement Galaxy Unpacked.

Samsung annonce un Galaxy Unpacked le 14 janvier à 16 h

Samsung a confirmé aujourd’hui la tenue de son dernier Galaxy Unpacked en date. Il s’agira du premier lancement majeur de smartphone de l’année pour le fabricant et celui-ci aura lieu précisément le 14 janvier 2021 à 16 h (heure française), totalement virtuellement bien évidemment, crise sanitaire oblige.

“Toute cette année, la technologie mobile a occupé le centre de l’attention dans nos vies quotidiennes alors que les gens travaillaient à distance et passaient davantage de temps chez eux”, peut-on sur l’invitation de Samsung. “Cette transition accélérée vers un monde où le mobile prime apporte avec elle le besoin d’appareils capables de transformer cette vie de tous les jours en une expérience extraordinaire.”

Avec la présentation (à n’en point douter) des Samsung Galaxy S21

Comme à l’accoutumée, nous avons déjà eu nombre d’informations plus ou moins officielles concernant les appareils qui seront dévoilés durant cet événement. Samsung a déjà ouvert les précommandes pour ses smartphones et un employé bien informé d’un magasin du géant sud-coréen à Bangalore, en Inde, avait confirmé la date de ce lancement à Android Authority au début du mois de décembre. Et même si Samsung n’a pas explicitement révélé quels appareils il s’apprête à lancer, il est quasiment certain que les Galaxy S21, S21 Plus et S21 Ultra seront de la partie, et peut-être même, qui sait, de nouveaux écouteurs true wireless Galaxy Buds.

Organiser un événement de lancement dans cette année si compliquée est évidemment assez inhabituel, même pour Samsung mais le géant sud-coréen semble vouloir quelque peu changer sa façon de faire ces derniers temps. Par exemple, une rumeur assez persistante suggère que, plutôt que de continuer à se concentrer sur la croissance de sa très populaire gamme Galaxy Note en 2021, Samsung pourrait œuvrer à proposer des appareils à écran pliable “plus accessibles”, y compris même un premier modèle low-cost. Ces rapports vont de pair avec les projets de l’entreprise, semble-t-il, de rendre davantage de ses appareils compatibles avec le stylet S Pen, y compris le modèle premium de cette année, à savoir le Galaxy S21 Ultra et peut-être aussi le prochain Galaxy Z Fold. Le directeur des smartphones chez Samsung TM Roh discutait d’ailleurs récemment des ambitions de la marque mais nous devrions en savoir davantage en ce qui concerne cette année 2021 durant ce Galaxy Unpacked.