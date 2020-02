Un Samsung Galaxy Home Mini lancé le 12 Février ?

Le marché des enceintes connectées a encore beaucoup à offrir. Les fabricants l'ont bien compris, et la demande est forte. Les modèles se multiplient. Un Samsung Galaxy Home Mini pourrait d'ailleurs voir le jour très bientôt. Voici ce que l'on sait actuellement.

En Août dernier, Samsung confirmait plus ou moins l’existence d’un Samsung Galaxy Home Mini en lançant un programme de beta test pour ce modèle en Corée. Pour celles et ceux qui se demandaient s’ils pourraient un jour en profiter et quand ils pourraient l’avoir entre les mains, sachez que ce pourrait être pour bientôt, pour très bientôt. En effet, l’appareil s’apprêterait à être officiellement dévoilé.

Le Galaxy Home Mini lancé dès le 12 Février ?

L’information est aussi relativement sûre dans la mesure où elle provient directement du site de Samsung. Sur l’une des pages, on pouvait lire que le Galaxy Home Mini serait lancé le 12 Février 2020. Le site mentionne aussi le tarif de l’accessoire, quelque 99 000 won sud-coréens, soit environ 75€. Autrement dit, voilà qui serait une enceinte connectée intelligente très abordable. Parfait pour se lancer en domotique à moindre frais par exemple, ou pour relier au reste du réseau une pièce qui ne le serait pas encore.

La mini enceinte connectée pourrait être dévoilée durant le Galaxy Unpacked le 11 Février

Si cette nouvelle a effectivement été publiée sur le site coréen de Samsung, elle a rapidement été supprimée. Trop tard, évidemment, le “mal” était fait. On imagine aussi fort bien que ce Galaxy Home Mini sera disponible dans d’autres pays, y compris en France. Quant à savoir par contre si nous y aurons droit en France ce même 12 Février, c’est une autre histoire. À noter, le 12 Février correspond au lendemain de la tenue de l’événement Galaxy Unpacked, dédié à la présentation des nouveaux produits. Nous devrions en apprendre davantage dans les jours à venir, pour finalement tout savoir durant cet événement presse. Seront aussi présentés les smartphones Galaxy S20 tout comme, peut-être, le très attendu Galaxy Z Flip. À suivre !