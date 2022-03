Un Samsung Galaxy Fold voyage dans le temps pour arriver dans Star Trek : Picard

Un Samsung Galaxy Fold aperçu dans Star Trek : Picard, un joli caméo technologique.

La science-fiction joue un rôle important dans notre société dans la mesure où elle réfléchit à ce à quoi pourrait ressembler notre monde dans un futur plus ou moins proche. Les exemples sont nombreux de contenus du genre qui avaient déjà imaginé tel ou tel appareil dans nos vies, avec plus ou moins de précision et d’exactitude, bien évidemment. Aujourd’hui, nous avons l’exemple inverse, si l’on peut dire, avec la série Star Trek : Picard.

Un Samsung Galaxy Z Fold aperçu dans Star Trek : Picard

Pendant des décennies, Star Trek a posé certaines bases de la technologie grand public. Nous avons aujourd’hui des smartphones et assistants vocaux parce que des appareils comme le tricordeur ont inspiré des ingénieurs chez Apple, Google et d’autres entreprises de la tech à recréer ces mêmes technologies dans notre monde bien réel. Et la boucle semble aujourd’hui bouclée, en quelque sorte, quand on voit toute la technologie et son évolution depuis la série originale de 1966.

Un joli caméo technologique

Si vous regardez la nouvelle saison de Star Trek : Picard, vous avez peut-être remarqué que l’un des personnages utilise un accessoire plutôt curieux dans l’épisode deux. Dans une séquence découverte par 9to5Google, on peut voir Alison Pill, alias le Dr. Agnes Jurati, utiliser ce qui ressemble beaucoup à un Samsung Galaxy Z Fold 2 ou Fold 3. La tablette est insérée dans un étui pour que l’on ne voie pas ses origines très XXIᵉ siècle, mais si vous regardez attentivement, vous pouvez voir la marque de pliure qui se crée sur tous les smartphones avec écran pliable du géant sud-coréen.

Voir un smartphone moderne apparaître dans Star Trek : Picard est assez amusant, mais ce qui rend ce caméo plus anachronique encore, c’est que, selon les standards technologiques du XXVᵉ siècle de Star Trek, le Dr. Jurati a accès à des technologies comme les écrans holographiques. Dans la mesure où une partie de la saison 2 se déroule en 2024, nous devrions voir davantage de nos gadgets actuels dans la série.