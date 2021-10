Un revendeur allemand dévoile accidentellement le tarif du Google Pixel 6

Un revendeur allemand dévoile le tarif du Google Pixel 6 ainsi que certaines de ses spécifications.

Google officialisera dans les prochains jours ses très attendus smartphones Google Pixel 6. Il ne reste plus grand-chose à découvrir, si ce n’est, peut-être, leur tarif. Et aujourd’hui, il semblerait qu’un revendeur allemand vienne de dévoiler accidentellement cette dernière information. Explication.

Un revendeur allemand dévoile le tarif du Google Pixel 6

Google a confirmé que sa gamme de smartphones Pixel 6 serait officiellement lancée le 19 octobre prochain. Tous les détails seront donc alors confirmés, y compris le tarif et les dates de disponibilité des différents modèles. Mais comme cela arrive souvent, certaines informations fuitent avant la date officielle. Le revendeur allemand Mediamarkt a dévoilé dans l’un de ses catalogues le tarif d’un modèle.

La découverte a été faite par le journaliste Nils Ahrensmeier qui a partagé via son compte Twitter une photo de l’encart de l’appareil sur une brochure publicitaire. Si cette information du tarif est correcte, le Pixel 6 serait donc proposé en Allemagne, et donc en France, au tarif de 649 €. À noter, ce prix semble ne concerner que le Pixel 6. Le Pixel 6 Pro sera nécessairement plus onéreux mais il est, à ce jour, impossible de savoir à quel tarif précis il sera proposé.

ainsi que certaines de ses spécifications

Cet encart publicitaire allemand révèle par ailleurs un certain nombre de spécifications de ce Pixel 6, comme le module double caméra, un duo de capteurs 50 MP + 12 MP à l’arrière, et un capteur frontal de 8 MP. Ce smartphone sera aussi équipé de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage, le tout avec une batterie de 4 620 mAh ainsi que, très certainement, d’un capteur d’empreinte digitale. Autre information affichée par cette brochure, l’écran de ce Pixel 6 serait apparemment une dalle de 6,4 pouces en FHD+.

Impossible de savoir, à l’heure actuelle, si ces informations sont exactes, mais le fait qu’elles apparaissent dans un document publicitaire semble être un bon indice. Rendez-vous le 19 octobre prochain pour tout savoir de ce Google Pixel 6.