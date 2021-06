Un refroidissement à air dans le futur casque de réalité virtuelle d’Apple ?

Apple réfléchit à une idée intéressante, un refroidissement à air, pour maintenir la température des composants de son futur casque de réalité virtuelle.

Certains de nos appareils électroniques se doivent d’être un minimum confortable d’utilisation. C’est le cas de nos casques et écouteurs que nous pouvons être amenés à porter sur de longues périodes. Cette notion englobe différents aspects, comme le poids, la tenue (sur les oreilles) ou la température. Pour ce dernier point, Apple réfléchit à une idée intéressante, un refroidissement à air, comme l’air climatisé de nos maisons.

Apple imagine un refroidissement par air pour son casque de réalité virtuelle

Le problème avec les wearables comme les casques et autres écouteurs, c’est qu’ils ne sont pas toujours conçus pour être portés sur de très longues périodes. Ils peuvent assez vite devenir inconfortables. Cela étant dit, Apple cherche des moyens de les rendre plus agréables. C’est tout du moins ce que laisse entendre un brevet découvert par AppleInsider et qui concerne le futur casque de réalité virtuelle de la marque à la pomme.

Une idée parmi d’autres

Selon le brevet, la firme de Cupertino penserait au confort de l’utilisateur en utilisant une technologie que l’on connaît bien, celle de nos climatiseurs. Bien évidemment, Apple ne va pas embarquer un climatiseur dans le casque de réalité virtuelle en lui-même, bien que cela puisse être très cool, au sens propre comme au figuré.

Si l’on en croit la description du brevet, “les appareils qui se portent sur la tête sont une technologie très attrayante pour offrir une expérience utilisateur immersive. […] Comme sur d’autres appareils électroniques, les appareils qui se portent sur la tête pourraient utiliser un système de refroidissement basés sur une circulation d’air pour maintenir les composants électroniques à des températures optimales.”

Cela étant dit, il ne s’agit que d’un brevet. Difficile de savoir si Apple a l’intention d’utiliser cette technologie ou si ce n’est qu’une réflexion parmi d’autres. À ce jour, Apple n’a jamais fait mention explicitement de quoi que ce soit concernant un casque. Plusieurs rumeurs, cependant, évoquent la possibilité que ce casque de réalité virtuelle puisse être lancé avant la fin de l’année ou l’année prochaine. Son tarif pourrait se situer aux alentours de 3 000 $.