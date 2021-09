Un recours collectif intenté contre à Apple à hauteur de 200 milliards de dollars

Un développeur d'applications lance un recours collectif contre Apple et son App Store et réclame pas moins de 200 milliards de dollars.

Le ressentiment envers Apple et la gestion de son App Store n’est pas nouveau. Cela étant dit, dans la majorité des cas, la plupart des développeurs se contentent de subir la situation et de se conformer aux nombreux directives mises en place par la firme de Cupertino pour gérer son magasin d’applications. Ces derniers temps, par contre, nous avons commencé à voir de plus en plus de développeurs passer à l’action. Voici une nouvelle action en justice, un recours collectif.

C’est aujourd’hui le cas de Primary Productions, un fabricant d’applications mobiles basé dans le New Jersey qui a récemment déposé un recours collectif de 200 milliards de dollars – oui, vous avez bien lu ! – contre Apple. L’entreprise affirme qu’Apple met à mal les développeurs avec ses pratiques monopolistiques, dignes d’un “monopoliste discret”, selon les propres mots du plaignant.

Cette action en justice survient après que l’entreprise a tenté d’informer ses utilisateurs quant aux portefeuilles basés sur la blockchain via une application qui s’est, par la suite, vu refuser l’accès à l’App Store après analyse des équipes d’Apple. Le dossier accuse par ailleurs Apple de “mettre sur liste noire”, de “sherlocker” – c’est-à-dire proposer des fonctionnalités natives de manière à faire disparaître une application -, de supprimer des recherches. Et Primary Productions s’offusque aussi, évidemment, des frais demandés aux développeurs et des commissions prélevées.

Ce ne sera pas la première passe d’armes contre des développeurs pour la firme de Cupertino, que ce soit au tribunal ou non. La marque à la pomme est déjà en pleine bataille juridique contre Epic pour certaines des raisons évoquées dans ce même dossier. Il y a même certains gouvernements, comme ceux de Corée du Sud et du Japon, qui ont mené leurs enquêtes et cela a d’ores-et-déjà entraîné certains changements qui pourraient être bénéfiques pour les développeurs.

Cela étant dit, malgré ces premières concessions, certains continuent de penser que c’est loin d’être suffisant. Difficile de savoir comment ce recours collectif aboutira mais il ne fait aucun doute que mettre une telle pression sur une entreprise, quelle qu’elle soit, devrait l’inciter à prendre des mesures. De son côté, Apple fera tout pour aboutir à un accord bien moins onéreux que les 200 milliards demandés. À suivre !