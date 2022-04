Un prototype de Google Pixel Watch oublié dans un restaurant comme un iPhone 4 dans un autre temps.

En 2010, l’ingénieur logiciel d’Apple Gray Powell avait oublié un prototype d’iPhone 4 dans un bar de Redwood City, en Californie. À une époque où quasiment tous les appareils fuitent avant leur annonce officielle, des images d’un nouvel iPhone qui apparaissent en ligne est devenue monnaie courante. Mais à cette époque, il y a plus de 10 ans, l’affaire avait fait grand bruit et la police américaine avait même eu son rôle à jour. Aujourd’hui, avec l’habitude est peut-être installée, mais c’est toujours un événement pour les amateurs de tech. Et des images d’un appareil très attendu, la Google Pixel Watch, viennent justement de faire leur apparition, comme l’iPhone 4.

Un prototype de Google Pixel Watch oublié dans un restaurant

Ce samedi soir, Android Central a partagé des photos d’un appareil de Google très attendu, la Pixel Watch dont parlent les rumeurs depuis fort longtemps. Le blog explique avoir obtenu les images ci-dessous de la part de quelqu’un qui a trouvé la smartwatch dans un restaurant des États-Unis. Les photos confirment que la Pixel Watch dispose d’un design circulaire avec des bords extrêmement minces. Si l’on y regarde de près, on peut voir que le bracelet de la montre vient se fixer directement sur le boîtier, avec un mécanisme de loquet qui semble propriétaire à Google et qui n’est pas sans rappeler le design utilisé par Fitbit sur ses smartwatches Versa et Sense – Google a racheté Fitbit en 2021 -.

Comme un iPhone 4 dans un autre temps

La montre dispose d’un seul et unique bouton, juste à côté de la couronne, et de ce qui ressemble à un microphone ou un port pour un altimètre. À l’arrière de l’appareil, on peut voir le capteur optique pour le rythme cardiaque. Malheureusement, la montre ne va pas plus loin que l’écran de démarrage, nous n’avons donc aucune photo de Wear OS 3 – si tant est que ce soit cet OS qui soit installé -.

Selon un rapport de leakster Jon Prosser publié en janvier dernier, la firme de Mountain View annoncerait cette Pixel Watch le 26 mai prochain. L’entreprise a par ailleurs récemment déposé le nom de Pixel Watch. Rendez-vous donc dans quelques semaines pour tout savoir de cette montre connectée très attendue.