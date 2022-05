Un premier trailer pour la série live-action Resident Evil de Netflix

Netflix dévoile un premier teaser de sa série live-action Resident Evil, l'occasion de découvrir l'ambiance générale, horreur avec une dose d'action.

Une série Resident Evil en live-action arrive sur Netflix cet été. Aujourd’hui, un premier teaser vient nous montrer à quoi nous attendre. L’occasion pour le géant du streaming de poser les choses, si l’on peut dire. L’histoire se déroulera sur deux chronologies et dans deux endroits, à savoir une New Raccoon City qui semble immaculée de nos jours et une version de Londres totalement en ruine en 2036.

En 2022, nous suivons Albert Wesker – Lance Reddick – qui amène ses filles Jade et Bille à New Raccoon City. Albert travaille pour la Umbrella Corporation, qui lâche le virus T dévastateur sur l’humanité. On avance 14 ans plus tard, pour retrouver Jade, l’une des 15 derniers millions d’humains encore vivants sur Terre. Cette dernière tente de survivre à l’apocalypse zombie tout en plongeant dans les noirs secrets de sa famille.

La série sera bâtie sur le lore existant des jeux vidéo Resident Evil, mais proposera un récit original. Le teaser rend en tous les cas assez clair que la série sera principalement axée sur l’horreur, avec une bonne dose d’action insufflée ici et là. Il y a aussi des traces très nettes des jeux vidéo, comme une image rapide d’un chien zombie à la fin de ce teaser.

La série Resident Evil de Netflix fait suite à la série animée Resident Evil : Infinite Darkness, qui est arrivée sur la plate-forme l’année dernière. La première saison de huit épisodes est attendue pour le 14 juillet prochain. Voilà qui devrait plaire aux fans de la licence culte et qui pourrait permettre de faire découvrir cette saga très riche.