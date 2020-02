Un premier rendu du Google Pixel 5 XL dévoile un design unique

Les sorties de smartphones s'enchaînent à un rythme relativement soutenu au fil de l'année. Et ce ballet se répète chaque année. C'est aussi le jeu des rumeurs et autres prédictions, si cher aux analystes et à la presse spécialisée...

Google dévoilant d’ordinaire ses nouveaux smartphones en fin d’année, nous ne sommes qu’à 8 ou 9 mois de l’annonce officielle des prochains Google Pixel mais voici aujourd’hui la première image du rendu d’un prototype de Google Pixel 5 XL. L’occasion de jeter un premier coup d’œil au design que pourrait arborer le prochain smartphone du géant de Mountain View. Si tant est que cette image soit avérée, bien évidemment.

Un premier rendu pour le Google Pixel 5 XL ?

On doit le rendu ci-dessus à Front Page Tech, une chaîne gérée notamment Jon Prosser. Nous avons ici un aperçu du design de l’un des trois prototypes actuellement en circulation, semble-t-il, pour le Pixel 5 XL. Google a l’habitude de travailler avec plusieurs prototypes avant de les éliminer un par un pour n’en garder plus qu’un. Ici, Jon Prosser partage l’un d’entre eux. Est-ce celui retenu par Google ? Difficile à dire. Mais ce pourrait être le cas, et nous aurions donc sous les yeux le design de ce Google Pixel 5 XL.

Le modèle final ressemblera-t-il vraiment à cela ?

Si vous souhaitez en savoir (un peu) plus concernant cet appareil, vous pouvez regarder la vidéo publiée sur YouTube par Front Page Tech. On se souviendra en tout cas que le design est toujours sujet à changement, c’est le jeu des prototypes. Tant que la décision de lancer la production à grande échelle n’a pas été prise, les designs peuvent évoluer. C’est en tout cas une bonne indication quant à la direction suivie par le constructeur, ici Google, pour sa gamme Pixel 5. Autrement dit, les Pixel 5 et Pixel 5 XL pourrait, ou non, ressembler à ceci. Le module caméra arrière ressemblerait à un emoji, le tout dans une finition en verre brillant. Pour l’heure, aucune information quant aux spécifications de l’appareil ou de ce module en particulier mais il faudra très probablement s’attendre à un capteur ultra-wide.