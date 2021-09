Un premier aperçu de la boîte de l’iPhone 13 d’Apple

La boîte de l'iPhone 13 se dévoile en photo. Exit le film plastique, bonjour la bande autocollante

Quand on achète un smartphone, et plus précisément un smartphone haut de gamme, on s’attend à une véritable expérience. Et cela passe aussi, en premier lieu, par le packaging. La boîte est importante dans le sens où elle donne le ton, si l’on peut dire. Quid donc de la boîte de l’iPhone 13 ? Aujourd’hui, un leakster bien connu donne un premier aperçu de cette boîte.

Durant chaque événement presse d’Apple ou presque, la firme de Cupertino aime se vanter d’être une entreprise respectueuse de l’environnement. Cela s’applique aux matériaux utilisés dans ses produits, à la manière de gérer ses activités et, l’année dernière, la marque à la pomme a tenté de convaincre le monde qu’elle participait à sauver l’environnement en n’incluant plus de chargeur dans la boîte de son iPhone.

Ceci étant dit, avec l’iPhone 13 de cette année 2021, Apple révélait vouloir diminuer encore davantage son impact environnemental en repensant le packaging de son smartphone. Il n’y aurait ainsi plus de film plastique autour de la boîte en elle-même. Mais alors, comment Apple peut-être s’assurer que ladite boîte ne s’ouvre pas par accident ?

Exit le film plastique, bonjour la bande autocollante

Grâce à une photo partagée sur Twitter par le leakster bien connu DuanRui, nous pouvons nous faire une idée assez précise de la manière dont la firme de Cupertino a décidé de gérer cette question. Ainsi, à la place d’un film plastique recouvrant toute la boîte de l’iPhone 13, la marque à la pomme opterait pour une bande autocollante venant maintenir la boîte fermée. Le problème avec ce design reste que la boîte pourrait être endommagée simplement en étant mise en rayon, par exemple.

Certains n’ont que faire de la boîte mais d’autres la gardent précieusement, que ce soit pour la revente ou pour la collection. Cela étant dit, si ces modifications ont été faites dans un vrai souci de respect de l’environnement, peut-on vraiment nous plaindre ?