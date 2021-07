Un plus grand iMac avec puce Apple Silicon serait toujours en préparation

Apple travaillerait sur une version de l'iMac plus grande, et donc plus performante. Avec une puce Apple Silicon qui serait la M1X... ou la M2X.

Apple avait créé une jolie sensation avec ses nouveaux iMac dotés d’une puce Apple Silicon, la puce M1 en l’occurrence. La nouvelle machine, très colorée, s’avère très intéressante en termes de performances mais certains pourrait reprocher à la firme de Cupertino l’absence d’iMac plus grand, et donc plus puissant. Cela pourrait arriver “bientôt”.

Le grand iMac avec puce Apple Silicon serait en développement

Il y a quelques mois, Apple introduisait son iMac M1. Cependant, celui-ci n’était disponible qu’en une seule et unique taille, 24 pouces en l’occurrence. Comme vous le savez peut-être, avant cela, la marque à la pomme proposait une version 21 pouces et une version 27 pouces. Il y a donc de grandes chances qu’un plus grand iMac avec puce Apple Silicon soit en préparation.

Avec une puce M1X ? Ou peut-être M2X ?

Mais où est donc cet appareil ? Si l’on en croit Mark Gurman, de Bloomberg, et plus précisément sa newsletter Power On, il semblerait que cette version plus grande, et plus puissante, soit encore en développement dans les laboratoires d’Apple. Selon ses dires, la machine n’arriverait pas nécessairement avant la fin de l’année et elle pourrait être propulsée par une puce M1X ou M2X.

Si c’est la deuxième option, alors ce grand iMac n’arriverait probablement pas avant fin 2022. En effet, la firme de Cupertino ne devrait pas lancer sa puce M1X avant la fin de l’année, avec les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces, et la puce M2 verrait le jour au début de l’année 2022. Ce qui signifie que la puce M2X arriverait après cela, fin 2022 semble-t-il.

Autrement dit, si vous avez absolument besoin d’un grand iMac tout de suite, il vous faudra acheter le modèle Intel. Si vous pouvez patienter de longs mois, vous pourrez mettre la main sur cette nouvelle machine. Nous ne savons rien de ce grand iMac mais les rumeurs et autres leaks devraient s’intensifier dans les mois à venir. À suivre !