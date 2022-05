Un PlayStation State of Play le 3 juin pour présenter les jeux PSVR 2

Un PlayStation State of Play le 3 juin dédié au PSVR 2. L'occasion de découvrir certains nouveaux jeux ?

La console PlayStation 5 de Sony est sur le marché depuis quelque temps maintenant, bien qu’il soit toujours aussi difficile de se la procurer. Le géant japonais travaille cependant activement sur un autre produit next-gen très intéressant, à savoir le nouveau PSVR. Et les jeux ne devraient pas manquer au lancement de ce nouveau casque de réalité virtuelle. Pour vous donner l’eau à la bouche, Sony organise un événement le 3 juin prochain.

Sony s’apprête à tenir son premier PlayStation State of Play depuis des mois et vous aurez tout intérêt à suivre l’événement si vous vous intéressez de près ou de loin au PlayStation VR2. L’entreprise a annoncé la tenue d’une diffusion en direct le 3 juin prochain à minuit (heure française). Ce sera notamment l’occasion pour Sony de donner un “petit aperçu” de certains jeux PSVR 2.

Les détails sont rares à ce stade, mais la société avait tout récemment déclaré qu’il y aurait au moins 20 jeux “majeurs” disponibles sur la plate-forme de réalité virtuelle au lancement de cette dernière. Il ne serait donc pas surprenant de voir certains de ces titres être dévoilés durant cette présentation.

La vidéo State of Play mettra aussi en avant d’autres jeux réalisés par des développeurs tiers ainsi que certaines “mises à jour”. L’événement sera retransmis via la chaîne Twitch de PlayStation et sa chaîne YouTube.

Seuls quelques jeux ont été confirmés à l’heure actuelle pour le PSVR 2. On citera notamment Horizon : Call of the Mountain, ainsi que Among Us VR, Firmament de Cyan Worlds et des projets encore sans titre des studios Coatsink (Jurassic World Aftermath) et nDreams (Fracked). Il n’est pas certain que Sony mentionnera ces jeux, ni même qu’il montrera du gameplay, mais il est clair que l’entreprise est prête à attirer l’attention du grand public vers ce nouveau casque de réalité virtuelle et son écosystème.