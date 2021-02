Un photographe professionnel met les puces Apple M1 à l’épreuve

Les puces Apple Silicon M1 sont encore très récentes. Certaines applications, pas uniquement d'Apple, ont été optimisées pour cette puce, et cela se ressent en termes de performances. Mais que vaut-elle réellement ?

Avec les nouvelles puces Apple M1, de nombreux professionnels s’interrogent. Quid de leurs performances par rapport à celles, déjà fort éprouvées, des processeurs Intel ? Après tout, Intel est présent sur ce marché depuis des années, ses puces sont même presque devenues un standard aujourd’hui. Changer pour une toute nouvelle plate-forme pourrait avoir un impact clairement négatif dans les processus de travail d’un professionnel.

La puce Apple M1 mise à l’épreuve par un photographe professionnel

Et c’est précisément pour tenter d’évaluer cet impact que Andrew Hoyle, photographe professionnel chez CNET, a décidé de faire passer un grand test en conditions réelles à cette puce M1. Ceci en demandant à la machine d’effectuer certaines tâches dans des applications comme Adobe Photoshop et Premiere, et les résultats sont surprenants. Via une version simplement “traduite” de Photoshop à l’aide de Rosetta 1, il s’avère que le MacBook Pro a pris environ 2,5 minutes pour aligner 19 photos RAW en pleine résolution et les fusionner en une seule et même image.

Performante, certes, mais peut mieux faire !

Sur son “PC incroyablement performant”, propulsé par un CPU AMD Ryzen 9 3950 X et un GPU NVIDIA RTX Titan avec 128 Go de RAM, l’opération n’a demandé que 1,1 minute. Cela étant dit, pour comparer ce qui est davantage comparable, réaliser la même opération avec la version optimisée pour les puces M1 de Photoshop, version qui est encore en bêta, n’a pris que 69,5 secondes. Jeu égal donc avec un PC doté de composants bien plus onéreux.

Andrew Hoyle a ensuite effectué un test dans lequel il était question d’exporter une vidéo Full HD avec Premiere. Avec la version traduite via Rosetta 2, l’opération a pris plus de 6 minutes contre un peu plus de 3 minutes seulement avec la version optimisée pour la puce M1. Le PC AMD avec GPU NVIDIA remporte cette fois la couronne haut la main, en terminant sa tâche en seulement 80 secondes.

Conclusion de ces quelques tests ? Bien que la puce Apple Silicon M1 soit certainement puissante et qu’elle puisse effectivement tenir la comparaison avec des configurations plus traditionnelles, il y a clairement de la place pour des améliorations diverses. Et pourquoi pas, très bientôt, avec une puce M1X ? À suivre !