Un objectif périscope dans le futur iPhone 15 d’Apple ?

L’année prochaine, Apple introduira sur le marché son iPhone 14. Très probablement, l’année suivante sera celle de l’iPhone 15. À l’heure actuelle, nul ne connait tous les détails de ce futur iPhone 14, mais selon l’analyste Ming-Chi Kuo, il s’avère qu’un certain nombre d’éléments concernant l’iPhone 15 commencent déjà à fuiter. Et parmi ceux-ci, des informations concernant le module caméra.

L’iPhone 15 pourrait bénéficier d’un objectif périscope

Si l’on en croit une note aux investisseurs écrite par l’analyste, Ming-Chi Kuo affirme que l’iPhone 15 devrait utiliser un design différent pour sa caméra, embarquant notamment un objectif périscope. Les objectifs “traditionnels” laissent entrer la lumière directement sur le capteur. Sur un objectif périscope, la lumière entre toujours, bien évidemment, mais plutôt que de venir frapper le capteur directement, elle passe d’abord par un prisme.

La raison principale qui pourrait pousser un smartphone à utiliser un système d’objectif périscope, c’est parce que les smartphones sont très fins. Dans les appareils photo “traditionnels” qui ont un boîtier et un objectif pour le moins imposant, nul besoin d’un système périscope et de faire rebondir la lumière via un prisme dans la mesure où il y a toute la place nécessaire. La finesse extrême des smartphones, par contre, impose plus ou moins la mise en place d’un tel système si l’on veut aller plus loin que ce qui se fait aujourd’hui.

et offrir un zoom bien plus efficace

En effet, à terme, en utilisant un objectif périscope, il serait possible de proposer un zoom bien plus performant sans se reposer sur le zoom numérique – qui ne fait ni plus ni moins que de rogner une photo -. Sur l’iPhone, le zoom n’est pas franchement ce qui se fait de mieux par rapport à la concurrence, mais si l’appareil venait à disposer d’un système d’objectif périscope, voilà qui pourrait replacer la firme de Cupertino dans la course. Dans tous les cas, cette nouvelle fonctionnalité ne serait pas attendue avant encore deux années. Autrement dit, même si l’information était avérée, ce qui est loin d’être le cas, même si elle provient de Ming-Chi Kuo, il faudra patienter longtemps avant de pouvoir éventuellement en profiter.