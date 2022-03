Un objectif périscope dans l’Apple iPhone 15 ?

L'iPhone 15 pourrait embarquer un objectif périscope, pour proposer un vrai zoom optique.

Il y a quelques années, nous avons vu de nombreux fabricants de smartphones, comme Huawei, lancer des appareils équipés d’appareils photo avec des zooms très, très puissants. Un bon exemple serait Samsung, qui proposait des téléphones avec un zoom x100 qui utilisait l’intelligence artificielle pour capturer des images à de très grandes distances sans que le résultat final soit flou, ce qui est souvent le cas lorsque l’on utilise un zoom numérique. Apple voudrait, lui aussi, pouvoir aller plus loin en termes de zoom, mais pas nécessairement en numérique.

L’iPhone 15 pourrait embarquer un objectif périscope

L’Apple iPhone dispose lui aussi d’un zoom, mais ce dernier est loin d’être aussi puissant. Cela pourrait cependant changer avec l’iPhone 15. En effet, si l’on en croit l’analyste Jeff Pu de Haitong International Securities dans une note qu’a pu se procurer 9to5Mac, ce dernier croit savoir que la firme de Cupertino aurait pris la décision d’intégrer un objectif périscope dans son iPhone 15.

Pour proposer un vrai zoom optique

Cet objectif périscope permettrait à l’iPhone de disposer d’un zoom optique 5x, ce qui permettrait aux utilisateurs de zoomer sur des objets éloignés et d’obtenir des images bien nettes. L’optique est généralement préféré au numérique parce que le zoom optique ne fait finalement que rogner l’image, ce qui engendre inévitablement une perte de netteté et de certains détails. Avec un tel objectif périscope, Apple pourrait donc créer un zoom optique 5x sans faire prendre trop d’embonpoint au module caméra de l’appareil.

Cela étant dit, dans la mesure où l’iPhone 15 ne sera pas lancé avant un an et demi, il est impossible de savoir si cette information est avérée. Pour l’heure, on ne la prendra que comme une simple rumeur. Et d’ici là, patience. Mais qui sait, peut-être pourra-t-on, avec l’iPhone 15, profiter d’un vrai bon zoom optique. Et ce serait une très bonne chose !