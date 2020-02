Un nouvel iPad Pro annoncé le mois prochain ?

Apple procède aux renouvellements de ses produits assez régulièrement. Pas nécessairement tous les ans mais presque. En Mars, ce pourrait être au tour de l'iPad Pro. Voici ce que croient savoir plusieurs rumeurs.

Si vous avez l’intention de vous offrir un iPad Pro, vous pourriez vouloir attendre encore un peu. En effet, si l’on en croit un récent rapport de DigiTimes, il se pourrait que la firme de Cupertino ait prévu d’annoncer un nouvel iPad Pro dans le courant du mois de Mars. Une information qui coïncide avec une autre rumeur récente affirmant que Apple organiserait un événement le 31 Mars pour son nouvel iPhone SE 2. Mais à quoi faut-il s’attendre alors ?

Un nouvel iPad Pro dévoilé en Mars ?

Bien que DigiTimes ne soit pas nécessairement le meilleur au jeu des prédictions concernant les produits et services de la marque à la pomme, il convient ici de préciser que les événements presse organisés par Apple en Mars sont souvent l’occasion d’annoncer de nouveaux appareils, comme l’iPad justement. Il ne serait donc pas totalement illogique qu’Apple annonce un nouvel iPad Pro à ce moment-là. D’autant plus que cela fait plus d’un an que la gamme iPad Pro n’a pas accueilli de nouveautés. Le moment est venu renouveler tout cela.

Avec une puce A13X pour de meilleures performances ?

Malheureusement, pour l’heure, les informations sont très minces concernant la nouvelle version de cette tablette. Celle-ci devrait très certainement conserver ses tailles d’écran et résolutions mais les performances devraient être en hausse grâce à l’intégration de la puce A13X, une variante de la puce A13 Bionic que l’on découverte dans les iPhone de l’année dernière. Bien évidemment, tout ceci est à prendre avec des pincettes. Rien n’a encore été confirmé. Et il faudra attendre l’annonce officielle pour avoir la moindre certitude. Toujours est-il que si vous n’avez pas absolument besoin d’un iPad Pro tout de suite, vous devriez attendre la fin du mois de Mars. Si vous voulez avoir le modèle le plus récent, cela va sans dire.