Un nouveau MacBook Pro est toujours prévu pour cette année

Une toute nouvelle génération de MacBook Pro est en préparation chez Apple. Avec un tout nouveau design, notamment. Ces machines pourraient même voir le jour avant la fin de l'année.

Chaque année, Apple dévoile de nouvelles versions de ses produits. Smartphones, tablettes, montres connectées, ordinateurs portables, tout y passe, ou presque. Le MacBook Pro est chaque fois très attendu tant la machine est populaire. Un nouveau modèle devrait bel et bien voir le jour cette année.

Et si le nouveau MacBook Pro voyait le jour cette année ?

Il y a quelque temps, les rumeurs étaient nombreuses à évoquer la possibilité qu’Apple introduire un nouveau MacBook Pro durant la WWDC 2021. Malheureusement, cela n’est pas arrivé. Ce qui n’était pas vraiment surprenant dans la mesure où la WWDC est un événement plutôt réservé aux logiciels et services. Mais en même temps, c’était assez dommage puisque ces nouveaux MacBook Pro disposeraient d’un tout nouveau design, de nouvelles options d’écran et de davantage de ports.

C’est ce que croit savoir Mark Gurman, de Bloomberg

Ceci étant dit, si le dernier article de Mark Gurman, de Bloomberg, est avéré, celles et ceux qui attendent patiemment ce nouveau MacBook ne devraient pas avoir à patienter jusqu’en 2022 pour en profiter. En effet, le journaliste affirme que ces nouvelles machines sont toujours prévues pour 2021. Et l’homme laisse même entendre qu’un lancement cet été est toujours possible. En effet, techniquement parlant, l’été court jusqu’à la mi-septembre.

Bien évidemment, pour un tel lancement produit, Apple organiserait un événement dédié. Et si vous suivez l’actualité Apple, vous savez peut-être qu’un récent rapport évoquait la possibilité d’un événement autour de l’iPhone à cette même période. La firme de Cupertino pourrait alors faire d’une pierre deux coups. Ceci étant, comme pour la WWDC, Apple n’a pas pour habitude de mélanger ses annonces Mac et iPhone.

Une autre date possible serait la fin de l’année. La marque à la pomme organise de temps à autre un événement pour l’iPad et/ou le Mac à cette période, comme en 2020 lorsqu’elle avait officialisé ses premiers Mac M1. Encore un peu de patience, l’avenir nous dira ce qu’il en est.