Un nouveau MacBook Air 15 pouces attendu en 2023 ?

Apple pourrait préparer un MacBook Air 15 pouces. Lancement prévu pour 2023 ?

Il y a encore quelques années, les ordinateurs portables Apple MacBook étaient proposée en deux tailles seulement, 15 et 17 pouces. La firme de Cupertino avait ensuite pris la décision d’abandonner, plus ou moins, le 17 pouces, le 15 pouces devenant le plus répandu au catalogue. La marque à la pomme avait ensuite introduit des options plus compactes, comme un MacBook Air 11 pouces, avant, l’année dernière, d’ajouter un MacBook Pro 14 pouces à son offre. Ce qui fait une grande variété de tailles d’écran, vous en conviendrez.

Apple pourrait préparer un MacBook Air 15 pouces

Aujourd’hui, selon le dernier rapport trimestriel de DSCC, le PDG de l’entreprise, Ross Young, laisse entendre que le géant américain serait actuellement en train de concevoir un nouveau MacBook Air doté d’un écran de 15 pouces.

Les MacBook Air d’Apple sont d’ordinaire perçus comme des alternatives plus abordables aux MacBook Pro, mais l’on image assez facilement que le fait de passer à une dalle de 15 pouces devrait faire augmenter la facture et le rendre plus onéreux. Cela étant dit, dans le même temps, il y a très certainement un public, chez les fans du MacBook Air ou ailleurs, qui pourrait facilement apprécier un écran plus grand dans une telle machine.

Lancement prévu pour 2023 ?

Le rapport de Ross Young affirme par ailleurs que ce modèle particulier pourrait n’être lancé qu’en 2023. Ne l’attendez donc pas durant les événements de la marque à la pomme de cette année. Ce n’est pas la première fois que nous entendons parler d’un plus grand MacBook Air. Il y a quelque temps, c’est Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, qui suggérait qu’une telle machine était en préparation, mais l’homme avertissait aussi que la marque à la pomme aurait pu finalement décider de ne pas poursuivre le projet.

Ce nouveau rapport suggère le contraire. Nous sommes de toute façon encore loin de 2023 et donc d’un éventuel lancement d’un MacBook Air 15 pouces. Tout peut encore arriver.