Un nouveau MacBook 13 pouces pourrait arriver en Mai

En ces temps difficiles, tout est perturbé. Cela vaut aussi pour les plannings des géants de la tech. Les sorties de produits sont reportées. On pourrait tout de même avoir quelques surprises. Et ce pourrait être le cas chez Apple avec le MacBook 13 pouces.

Jusqu’à présent, Apple n’a introduit son nouveau clavier à switches ciseau que dans son MacBook Pro de 16 pouces qui a été commercialisé l’année dernière. La firme de Cupertino mettait ensuite à jour son MacBook Air avec ces nouveaux switches. La question désormais qui se pose est la suivante : et pour celles et ceux qui préfèrent le modèle 13 pouces du MacBook Pro, à quand le nouveau clavier ?

Un nouveau MacBook 13 pouces pour le mois de Mai ?

La bonne nouvelle, tout du moins si l’on en croit un tweet de Jon Prosser, c’est qu’un nouveau MacBook Pro 13 pouces pourrait arriver dans le courant du mois de Mai. Nul ne sait si cette rumeur se vérifiera ou non mais il semble désormais acté que le rafraîchissement de cette gamme est bel et bien prévu. Reste finalement à savoir quand. Cela fait un certain temps que le MacBook Pro 13 pouces n’a pas été mis à jour. Le moment est venu. Quant à cette date précise du mois de Mai, difficile de juger de sa pertinence, mais c’est une possibilité comme une autre.

L’occasion d’intégrer le nouveau clavier dans cette gamme

Se pose enfin, évidemment, la question des nouveautés qui composeront cette nouvelle version du MacBook Pro 13 pouces. Et là, mis à part le nouveau clavier qui semble acté, il faudra très probablement voir arriver de nouveaux processeurs ainsi que de nouvelles configurations pour le stockage. Pour celles et ceux qui attendraient un rafraîchissement plus conséquent, sachez qu’il se murmure que Apple travaillerait d’arrache-pied à la conception de machines propulsées par des processeurs ARM. Celles-ci pourraient même voir le jour dès l’année prochaine. Tout comme un tout nouveau design pour les MacBook justement. À suivre !