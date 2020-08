Un nouveau leak “confirme” le nouveau design de l’iPad

iPad Pro mis à part, l'iPad d'Apple a toujours eu plus ou moins le même design au fil des ans. Les choses pourraient changer si l'on se fait à ce document qui vient de fuiter sur le web.

L’iPad d’Apple a toujours plus ou moins conservé le même design génération après génération, excepté peut-être pour l’iPad Pro. Avec ses larges bords et son bouton home physique, la tablette de la marque à la pomme est très reconnaissable. Cela étant dit, si l’on en croit les rumeurs du moment, la firme de Cupertino s’apprêterait à introduire un réel changement dans le design de sa tablette. La question se pose aussi de savoir quand les clients y auront droit.

Le nouvel iPad Air aperçu dans une brochure ?

Concernant ce deuxième aspect, il se pourrait que ce soit pour très bientôt. C’est tout du moins ce que suggère un tweet de DuanRui. Dans celui-ci, l’homme affirme que l’iPad Air 2020 aurait été aperçu dans ce qui ressemble à une brochure quelconque. Les images de cette brochure montre un iPad très similaire à l’iPad Pro, avec des bords qui ont été considérablement réduits et une absence de bouton home physique. Autrement dit, la tablette se reposerait sur Face ID pour authentifier l’utilisateur.

Avec un design plus proche de celui de l’iPad Pro, semble-t-il

Les photos montrent aussi l’arrière de ce supposé nouvel iPad Air. On peut y avoir un module simple caméra – qui a d’ailleurs besoin de plus d’un capteur sur une tablette, de toute façon ? – ainsi que le Smart Connector via lequel l’utilisateur peut connecter divers accessoires comme le Magic Keyboard. Nulle mention dans ce document de la taille de l’écran mais aux dernières nouvelles, la tablette pourrait proposer une dalle d’une diagonale de 10,8 pouces.

Parmi les autres fonctionnalités mentionnées dans cette brochure, on citera notamment la présence d’un port USB-C en lieu et place du Lightning, exactement comme l’iPad Pro donc. Ces photos sont à prendre avec des pincettes, il ne s’agit là que d’une énième rumeur à verser au dossier déjà bien fourni de l’iPad. Apple devrait en tous les cas annoncer de nouveaux produits d’ici un mois ou deux. Nous devrions avoir davantage de détails à ce moment-là. Encore un peu de patience.