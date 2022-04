Un nouveau jeu Tales from the Borderlands arrivera cette année

Un nouveau jeu Tales from the Borderlands arrive cette année. Toute nouvelle histoire, tous nouveaux personnages.

2022 devrait être une très bonne année pour les fans de Borderlands. Le PDG de Gearbox, Randy Pitchford, a annoncé durant la PAX East que le développeur lancerait un nouvel opus dans la série Tales from the Borderlands cette année. Bien qu’il s’agisse techniquement d’une suite au premier jeu Tales, celui-ci proposera de nouveaux personnages dans une toute nouvelle histoire.

Si l’on en croit Kotaku, le jeu sera créé “en interne” par Gearbox, contrairement au premier opus qui avait été développé par le défunt studio Telltale Games. Celui-ci sera publié par 2K, l’éditeur à qui l’on doit déjà les titres principaux de la saga Borderlands. L’annonce de Randy Pitchford n’a livré aucun détail, malheureusement. Autrement dit, le mystère reste entier quant au genre d’aventure dans laquelle les joueurs pourront plonger.

Toute nouvelle histoire, tous nouveaux personnages

Le premier titre était un jeu d’aventure graphique interactif, avec cinq épisodes lancés dans le courant d’une année. Les joueurs devaient faire des choix qui impactaient plus ou moins leur progression dans l’histoire. Celle-ci évoluait autour de Rhys, employé chez Hyperion, et de l’escroc Fiona, qui travaillaient ensemble pour remplir un objectif commun, mais le nouveau jeu mettra en scène de tous nouveaux personnages. Autrement dit, il est possible que nous ne revoyions plus ces deux-là.

Gearbox a publié le spin-off de Borderlands, Tiny Tina’s Wonderlands, un shooter à la première personne, en mars. Le film Borderlands, dont le tournage s’est achevé en 2021 et qui mettra notamment à l’affiche Cate Blanchett et Jack Black, devrait lui aussi sortir cette année. Gearbox n’a pas communiqué de date de lancement précise pour ce nouveau jeu Tales from the Borderlands, mais le studio promet une annonce en bonne et due forme cet été. Patience.