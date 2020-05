Un nouveau jeu Call of Duty confirmé pour l’Automne 2020

La saga Call of Duty compte des dizaines de millions de fans de par le monde. Et les studios le savent bien, multipliant les opus pour entretenir l'intérêt. Un nouveau arrivera bien avant la fin de l'année. Voici ce que l'on sait.

Si vous espériez pouvoir profiter d’un nouveau jeu Call of Duty cette année, vous serez probablement ravi(e) d’apprendre que, durant la présentation des résultats financiers du premier trimestre 2020 de Activision Blizzard, l’éditeur a révélé qu’un nouvel opus de la saga était bien prévu pour l’Automne prochain. Mais c’est tout ce que l’on sait actuellement concernant ce titre.

Activision Blizzard confirme un nouveau Call of Duty pour l’Automne

Nous ne avons donc rien, ou presque rien, au sujet de ce Call of Duty 2020. Si l’on en croit les différentes rumeurs, celui-ci se déroulerait durant la période de la guerre froide et aurait un lien direct avec l’univers de Black Ops. Certaines rumeurs affirment aussi que ce titre serait développé par Treyarch et Sledgehammer Games. Pour l’heure, difficile de juger de la pertinence de ces différentes informations mais il se pourrait que nous en sachions davantage dans les prochaines semaines.

Une annonce officielle à la fin du mois ?

En effet, comme Charlie Intel le précise, les jeux Call of Duty sont d’ordinaire révélés aux alentours de la fin du mois de Mai. Il est donc tout à fait possible que Activision décide de respecter cette année encore son planning habituel et communique sur ce nouvel opus dans les prochaines semaines. À noter, il ne pourrait y avoir cette année qu’un jeu Call of Duty. Battlefield devrait faire l’impasse sur cette année 2020. EA l’avait déjà confirmé il y a quelque temps. Battlefield V recevra une dernière mise à jour majeure cet Été et ce sera tout… Il faudra ensuite attendre un nouvel opus.