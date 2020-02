Un nouveau film Silent Hill est en préparation

Silent Hill est une licence bien connue des amateurs d'horreur. Tant en matière que de jeux vidéo que de film. Et aujourd'hui, il s'avère qu'un nouveau film est en préparation à Hollywood. Les détails sont minces. Voici ce que l'on sait actuellement.

Depuis que Hideo Kojima a quitté Konami, et donc la franchise Silent Hill sur laquelle il travaillait depuis toujours, de nombreux fans, ainsi que la presse spécialisée, évidemment, se demandaient ce qu’il allait advenir de la licence. Du fait de sa popularité dans le monde entier, Konami n’allait certainement pas l’abandonner. Et ce n’est pas le cas. Deux jeux seraient actuellement en développement, tout comme un nouveau film.

Un nouveau film Silent Hill en préparation

Interrogé par Allociné, le réalisateur Christophe Gans – qui l’on doit déjà le premier film Silent Hill de 2006 mais aussi Le Pacte des Loups, Crying Freeman ou La Belle et la Bête – révélait notamment être actuellement à l’œuvre sur un nouveau film Silent Hill. Christophe Gans déclarait notamment : “J’ai deux projets de film d’horreur avec [le producteur] Victor Hadida. Je travaille sur l’adaptation du jeu vidéo Project Zero. Le film se déroulera au Japon. Je ne veux pas déraciner le jeu de ses origines de la maison hantée japonaise. Et nous travaillons aussi sur un nouveau film Silent Hill.”

par le réalisateur Christophe Gans

Pour l’heure, il est bien trop tôt pour savoir de quoi il sera question dans ce nouvel opus ni même qui sera présent au casting. Ce n’est pas la première fois, en tout cas, que les fans auront droit à un film Silent Hill. Le premier fut réalisé en 2006. Autrement dit, cela fera 14 ans, au minimum, depuis la première adaptation sur grand écran. Dans le même temps, plusieurs rumeurs évoquent aussi le fait que Konami a mené une grande opération auprès de ses développeurs pour récupérer des idées pour un jeu Silent Hill. Deux projets de jeu auraient ainsi été sélectionnés. L’un serait actuellement conçu dans un format épisodique tandis que l’autre serait un reboot plutôt soft de la franchise. Nul ne sait quand ces projets verront le jour mais une chose est sûre, les fans sont déjà impatients.